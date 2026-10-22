- Sáng 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo xây dựng môi trường giao tiếp và văn hoá sử dụng tiếng Anh trong trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự hội thảo có hơn 300 giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cán bộ quản lý, giáo viên của các trường có cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt và triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện Đề án, Kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2035.

Mục tiêu trong giai đoạn tới là giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Năm học 2026 - 2027, giáo dục cấp tiểu học cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gồm: đẩy mạnh công tác truyền thông về dạy học ngoại ngữ, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với việc thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ, xã hội hoá dạy học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm sử dụng tiếng Anh; đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh…

Đại diện Trường Tiểu học Bắc Sơn trình bày tham luận tại hội thảo

Các cán bộ quản lý, giáo viên tham dự hội thảo

Trong chương trình, đại diện một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã trình bày tham luận về các nội dung như: thực hiện mô hình "Góc không gian tiếng Anh" và "Ngày hội nói tiếng Anh"; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh thông qua các câu lạc bộ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; dạy học nội dung môn học hoặc một số nội dung môn học/hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh…

Đặc biệt, các giáo viên cốt cán cấp tỉnh đã tổ chức hoạt động khởi động và thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh với các đại biểu tham dự hội thảo.

Giáo viên thực hành nói tiếng Anh tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và cùng thảo luận, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện xây dựng môi trường giao tiếp và văn hoá sử dụng tiếng Anh trong trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo điều hành thảo luận

Trước đó, các đại biểu đã dự giờ một tiết học minh họa môn Âm nhạc lớp 3 có sử dụng tiếng Anh trong dạy học.

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tam Thanh thực hiện một tiết học minh họa môn Âm nhạc có sử dụng tiếng Anh

Thông qua hội thảo nhằm tháo gỡ những khó khăn, nhân rộng các mô hình, giải pháp hay, từ đó tạo bước chuyển biến căn bản trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp quen thuộc tại các trường tiểu học.