Hội thảo xác định tiêu chí lựa chọn nhân vật đưa vào Cuốn sách “Những người cộng sản ưu tú trên quê hương Ninh Bình” tập 1

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thành viên Ban Biên soạn, Tổ giúp việc.

Đồng chí Phạm Văn Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuốn sách “Những người cộng sản ưu tú trên quê hương Ninh Bình” tập 1 là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc. Việc biên soạn, xuất bản nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ cộng sản kiên trung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Ninh Bình. Đồng thời, đây cũng là nguồn tư liệu quý giá phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Đây cũng không chỉ là một công trình tập hợp, giới thiệu các nhân vật lịch sử, mà còn hướng tới lưu giữ, hệ thống hóa những tư liệu có giá trị về truyền thống cách mạng, về những con người đã có nhiều đóng góp tiêu biểu trong các thời kỳ lịch sử.

Vì vậy, chất lượng, giá trị và tính tiêu biểu của cuốn sách phụ thuộc rất lớn vào việc xác định đúng đối tượng và lựa chọn được những nhân vật thực sự tiêu biểu, khách quan, thuyết phục. Hội thảo không đơn thuần nhằm xác định một danh sách nhân vật, mà quan trọng hơn là cùng nhau thống nhất cách tiếp cận, phương pháp và căn cứ lựa chọn; bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện khách quan, khoa học, dựa trên tư liệu lịch sử và thực tiễn, phù hợp với tên gọi, mục đích và yêu cầu của cuốn sách

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

TS. Trần Thị Huyền, Chuyên viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến vào việc xác định tiêu chí lựa chọn nhân vật đưa vào Cuốn sách “Những người cộng sản ưu tú trên quê hương Ninh Bình” tập 1. Theo đó, dự kiến các đồng chí được lựa chọn đưa vào cuốn sách cần đảm bảo cả 6 tiêu chí: Tiêu biểu về vai trò và đóng góp; Tiêu biểu về quá trình hoạt động cách mạng; Tiêu biểu về phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản; Có dấu ấn và giá trị lịch sử; Có giá trị tiêu biểu, giáo dục và nêu gương (sức lan tỏa); Có cơ sở tư liệu để nghiên cứu, biên soạn (nguồn tư liệu).

Nhà nghiên cứu Trương Đình Tưởng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đề xuất: Việc lựa chọn trước hết phải căn cứ vào vai trò, đóng góp, quá trình hoạt động cách mạng, phẩm chất, bản lĩnh chính trị; đồng thời xem xét tính tiêu biểu, dấu ấn và giá trị lịch sử, chính trị, tư tưởng, giáo dục của nhân vật. Quá trình xây dựng tiêu chí lựa chọn, bảo đảm tính khách quan, khoa học, thuyết phục; chặt chẽ, thống nhất cách viết, cụ thể, rõ ràng; lựa chọn các đồng chí tiêu biểu trong từng thời kỳ; phải có cơ sở tư liệu để làm căn cứ lựa chọn...

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, ghi nhận các ý kiến thảo luận tâm huyết, giá trị của đại biểu. Ban Biên soạn cuốn sách sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, để tiếp tục hoàn thiện tiêu chí lựa chọn, xác định số lượng nhân vật để đưa vào cuốn sách “Những người cộng sản ưu tú trên quê hương Ninh Bình" tập 1 bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, tiêu biểu và có giá trị lịch sử, chính trị, giáo dục cao.

Từ nay đến khi phát hành bản thảo cuốn sách, Ban Biên soạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, cũng như ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các đại biểu tham dự hội thảo để bổ sung, hoàn thiện nội dung tập 1 của cuốn sách; đây là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần lưu giữ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình; đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.