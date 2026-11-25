Các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ; PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Ty, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Bắc; Thân Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Sỹ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu lịch sử; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và một số địa phương trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất địa phương, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức Đảng, việc xác định Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ các căn cứ lịch sử, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với thực tiễn. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự xem xét khách quan, toàn diện và thận trọng.

Hội thảo được tổ chức nhằm tập hợp ý kiến, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan nghiên cứu lịch sử Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và những người có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử địa phương. Trên cơ sở trao đổi, phân tích và phản biện, các đại biểu tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ, các dấu mốc lịch sử và những tư liệu liên quan, từ đó thống nhất nhận thức và đề xuất thời điểm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh có đủ căn cứ lịch sử, khoa học và sức thuyết phục.

Kết quả Hội thảo là cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Lợi khái quát những chặng đường lịch sử của phong trào cách mạng, tổ chức Đảng trên địa bàn Bắc Ninh - Bắc Giang - Hà Bắc. Dấu mốc sự ra đời phong trào cách mạng vào tháng 7/1927 và đầu năm 1928: Tỉnh hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh, tiếp đó là Tỉnh hội Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập do đồng chí Ngô Gia Tự làm Bí thư, đặt trụ sở tại Thị Cầu (Bắc Ninh), lãnh đạo phong trào cách mạng trên cả hai địa bàn Bắc Ninh - Bắc Giang.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1929. Đầu tháng 7/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên trên địa bàn Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập, với những cán bộ nòng cốt như Phạm Văn Chất, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Căn.

Tiếp đó, sự kiện ngày 4/8/1929, tại núi Hồng Vân (còn gọi là núi Lim), thuộc địa bàn Tiên Du, các đảng viên của chi bộ đầu tiên và hơn 20 hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hai tỉnh đã họp, quyết định giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong tỉnh, thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang và cử ra Ban Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Phạm Văn Chất, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Căn do đồng chí Phạm Văn Chất làm Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi báo cáo đề dẫn

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, phong trào cách mạng tại hai tỉnh phát triển trong điều kiện đấu tranh gian khổ. Các tổ chức Đảng và cơ sở quần chúng từng bước được khôi phục, củng cố, lãnh đạo phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ, chuẩn bị lực lượng chính trị và tham gia cao trào giải phóng dân tộc. Theo yêu cầu và chỉ đạo của Trung ương, đến tháng 8/1940, Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Giang được thành lập và cuối năm đó, Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh được thành lập.

Ngày 27/10/1962, Quốc hội quyết định hợp nhất Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc, lấy thị xã Bắc Giang làm tỉnh lỵ; ngày 7/1/1963, Ban Bí thư ban hành nghị quyết về hợp nhất hai Đảng bộ tỉnh; ngày 1/4/1963, hệ thống chính trị tỉnh Hà Bắc chính thức hoạt động.

Ngày 6/11/1996, Quốc hội quyết định chia tỉnh Hà Bắc để tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; từ ngày 1/1/1997, hệ thống chính trị hai tỉnh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

Năm 2025, đánh dấu một bước phát triển mới khi tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành tỉnh Bắc Ninh. Ngày 20/9/2026, tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố Bắc Ninh; đổi tên Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Đào Xuân Cần phát biểu tại Hội thảo.

Nhìn lại các giai đoạn lịch sử, có thể thấy một mạch nguồn cách mạng Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Bắc trong một không gian chung, gắn kết bền chặt. Sự phát triển qua từng giai đoạn có tính kế thừa lịch sử và sự thay đổi về tổ chức, địa giới đòi hỏi việc xác định ngày thành lập, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của Đảng bộ thành phố phải được xem xét thận trọng, có căn cứ và đúng bản chất từng sự kiện.

Từ các cơ sở lịch sử, lý luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức nghiên cứu, cân nhắc, đề xuất 3 dấu mốc có ảnh hưởng lớn:

Phương án 1, lấy mốc đầu tháng 7/1929, gắn với việc thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên trên địa bàn Bắc Ninh - Bắc Giang;

Phương án 2, lấy ngày 4/8/1929, gắn với hội nghị tại núi Hồng Vân (núi Lim) và sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang;

Phương án 3, xem xét những mốc tổ chức lại về sau, trong đó có hợp nhất thành Đảng bộ Hà Bắc năm 1963, tái lập hai tỉnh năm 1997, thành lập Đảng bộ tỉnh mới năm 2025 và đổi tên thành Đảng bộ thành phố năm 2026.

PGS.TS Nguyễn Danh Tiên tham luận tại Hội thảo.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm rõ hơn cơ sở lịch sử, khoa học và ý nghĩa thực tiễn để thống nhất căn cứ xác định Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh như: Kinh nghiệm xác định ngày thành lập, ngày truyền thống của Đảng bộ ở một số địa phương trong lịch sử và bài học đối với Bắc Ninh hiện nay; giá trị lịch sử và tính kế thừa của các mốc lịch sử trong lựa chọn ngày truyền thống của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh sau hợp nhất; quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức đảng ở Bắc Ninh, Bắc Giang - Những mốc lịch sử chủ yếu; tính liên tục, kế thừa và đại diện - Những tiêu chí cốt lõi trong xác định ngày truyền thống của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh hiện nay…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, các đơn vị, địa phương. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Hội thảo bước đầu thống nhất về phương pháp tiếp cận và những yêu cầu đặt ra trong quá trình lựa chọn mốc lịch sử. Các ý kiến cơ bản thống nhất, xác định Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh phải được tiến hành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lịch sử, thẩm định tư liệu, phân tích ý nghĩa sự kiện và xem xét các quy định, hướng dẫn có liên quan.

Các công trình lịch sử và nhiều tham luận đều ghi nhận ngày 4/8/1929 gắn với việc thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang, có tên gọi, địa điểm và phạm vi hoạt động chung của hai địa bàn. Sự kiện đã được hai tỉnh phối hợp tổ chức kỷ niệm 95 năm và khánh thành bia ghi dấu tại núi Hồng Vân vào tháng 8/2024 là minh chứng rõ nét nhất ngay cả trước khi sáp nhập. Đây là cơ sở quan trọng để ưu tiên lựa chọn phương án ngày 4/8/1929 để quyết định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Bên cạnh đó, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ. Để sớm hoàn thiện cơ sở khoa học và hồ sơ đề xuất Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hương yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tư liệu và báo cáo tổng hợp kết quả Hội thảo.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, trao đổi tại Hội thảo, đồng thời rà soát, bổ sung và hệ thống hóa tài liệu lịch sử liên quan đến quá trình hình thành, phát triển của tổ chức đảng trên địa bàn Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong đó, tập trung thu thập, đối chiếu các nguồn tư liệu về sự kiện đầu tháng 7/1929 và ngày 4/8/1929; làm rõ mối quan hệ giữa chi bộ cộng sản đầu tiên với Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và các địa phương có liên quan để tiếp tục bổ sung luận cứ, thẩm định các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, bảo đảm phương án đề xuất Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh có cơ sở khoa học vững chắc và phản ánh đầy đủ lịch sử các địa phương tiền thân.

Xây dựng phương án đề xuất Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và thẩm định, đề xuất phương án phải bảo đảm các yêu cầu: Có căn cứ lịch sử và khoa học vững chắc; phù hợp với quy định, hướng dẫn hiện hành; thể hiện được tính kế thừa, liên tục của tổ chức đảng; có khả năng đại diện cho lịch sử chung của Bắc Ninh và Bắc Giang. Mốc 4/8/1929 là phương án có cơ sở nổi trội để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất lấy làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; tiếp thu kết quả thẩm định và ý kiến góp ý để hoàn thiện phương án; bảo đảm tính khoa học, dân chủ, khách quan và sự đồng thuận. Gắn việc xác định ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ thành phố Bắc Ninh với công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ thành phố.

Sau khi mốc lịch sử được cấp có thẩm quyền quyết định, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung lịch sử vào các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, tìm hiểu lịch sử địa phương.