Hội thảo Việt Nam-Trung Quốc về nghiên cứu và ứng dụng AI

Sự kiện là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hai nước trao đổi kinh nghiệm, kết nối và thúc đẩy hợp tác trong kỷ nguyên số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS. TS. Trần Quang Anh (Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) nhấn mạnh, sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu hai nước như Đại học Phúc Đán, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Tập đoàn ZTE, VNPT, CMC...Học viện PTIT mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy thử nghiệm giải pháp AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (AI agent), thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý và địa phương Trung Quốc đã chia sẻ nhiều định hướng quan trọng. Cụ thể, ông Fan Bin, hàm Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc-MIIT khẳng định, Trung Quốc coi trọng hợp tác AI mở, an toàn và cởi mở. Đại diện MIIT đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với Việt Nam gồm: Tăng cường phối hợp đổi mới sáng tạo mở, thu hẹp khoảng cách AI và phát triển AI vì lợi ích con người gắn với quản trị toàn cầu.

Ông Triệu Chí Cương, Cục trưởng Cục phát triển dữ liệu lớn Khu tự trị Quảng Tây chia sẻ về thực tiễn phát triển hạ tầng số (tuyến cáp Nam Ninh-Hà Nội có độ trễ chỉ khoảng 3,5 ms), tài nguyên dữ liệu và mô hình AI tiếng Việt. Ông đề xuất 4 hướng hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam gồm, kết nối hạ tầng kỹ thuật số, mở rộng ứng dụng AI (nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch), xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên và đào tạo nhân lực số.

Về phía Việt Nam, các bài tham luận được trình bày tại hội thảo cũng đã làm rõ định hướng chiến lược cũng như các giải pháp AI thực tế.

Cụ thể, bà Vương Thị Minh Lương, đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo đã giới thiệu Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc tốp 3 Đông Nam Á, kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP, quy hoạch 9 trụ cột và 6 nhóm giải pháp nhằm chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI trên nguyên tắc quản trị an toàn, đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Trọng Khánh , đại diện cho PTIT cũng đã giới thiệu các mô hình AI thực tiễn đã và đang triển khai hiệu quả trợ giảng AI (AMI) hỗ trợ cá nhân hóa học tập trong giáo dục; mô hình AI nhận diện hơn 260 loài gỗ phục vụ hơn 30 đơn vị kiểm lâm và 40 đơn vị hải quan; cùng nền tảng AI hỗ trợ tra cứu pháp luật phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội thảo khép lại với kỳ vọng tạo động lực mới, thắt chặt quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.