Hội thảo về thực trạng phát triển HTX nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông sản khu vực đồng bằng sông Hồng

Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo có Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc một số Bộ, Ngành Trung ương, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và 40 HTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Tuấn An, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học kinh tế hợp tác phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng phát triển của các HTX nông nghiệp, chỉ rõ những khó khăn, điểm nghẽn ảnh hưởng đến hoạt động của các HTX, từ đó có giải pháp phù hợp. Đặc biệt, phân tích sâu về chuỗi giá trị nông sản, năng lực quản trị, nguồn vốn, đất đai, chất lượng nhân lực và tiêu chuẩn sản phẩm, logistics, khả năng tiếp cận thị trường.

Đồng thời, tập trung làm rõ hướng phát triển HTX nông nghiệp với quy mô phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn lợi ích của thành viên với năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các HTX cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp về tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, nhà khoa học, hệ thống phân phối; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và kết nối thị trường. Qua đó, hướng tới xây dựng các mối liên kết thực chất, hài hòa lợi ích giữa các bên, tạo điều kiện để HTX nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị nông sản.

Ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận.

Đồng quan điểm với các đại biểu, ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã trao đổi và chia sẻ một số nội dung để các HTX nông nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của HTX nông nghiệp, thực trạng liên kết và tham gia chuỗi giá trị; những điểm nghẽn đang cản trở HTX tham gia sâu vào chuỗi; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực tổ chức thị trường và tham gia chuỗi giá trị của HTX trong giai đoạn tới. Chú trọng tổ chức sản xuất hàng hóa; hình thành vùng nguyên liệu; áp dụng quy trình sản xuất an toàn; xây dựng sản phẩm OCOP; ứng dụng khoa học, công nghệ; truy xuất nguồn gốc; sơ chế, chế biến; xây dựng thương hiệu; kết nối với doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Với tinh thần “HTX mạnh thì thành viên mạnh; liên kết chặt thì chuỗi giá trị bền vững; tham gia sâu thì giá trị gia tăng được nâng cao”, thông qua các ý kiến trao đổi tại Hội thảo góp phần cung cấp thêm cơ sở để cụ thể hóa các định hướng phát triển HTX. Đồng thời, xác định rõ hơn những nội dung có thể triển khai ở từng cấp, từ HTX, địa phương đến cấp hệ thống. Qua đó, tạo thêm căn cứ cho quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển HTX nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản tại khu vực đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.