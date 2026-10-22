Hội thảo về thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số

Hội thảo thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, diễn giả và các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Huỳnh Xuân Sơn cho biết: Đà Nẵng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP và góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP “hai con số” trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong tiến trình đó, thương mại điện tử và thanh toán số có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, TP Đà Nẵng đã từng bước hình thành các nền tảng và phương thức kết nối cung cầu trên môi trường số như đã và đang triển khai đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng, v.v… lên các nền tảng thương mại điện tử như: Grab, Shopee Food, Green SM, Mytour…

Quang cảnh Hội thảo.

Cùng với đó, TP quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh, từng bước hỗ trợ thương nhân quản lý giao dịch và thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại. Các hoạt động kết nối cung cầu, phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling cũng góp phần nâng cao nhận thức, năng lực kinh doanh trực tuyến và khả năng tiếp cận thị trường mới. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số của Đà Nẵng vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ như năng lực ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa thông tin, hạ tầng số, nhân lực số còn nhiều hạn chế.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số, Sở Công Thương TP mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp sẽ thảo luận, đưa ra những đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của TP theo hướng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nền tảng số, dịch vụ thanh toán và logistics; chú trọng các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể đo lường hiệu quả… Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận, đặc biệt đề đề xuất, kiến nghị để lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán số, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này trên địa bàn TP Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian đến. Trong đó có các đề xuất, kiến nghị đáng lưu tâm đến từ các nhà quản lý, chuyên gia.

Chuyên gia của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Theo TS. Bùi Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương), TP Đà Nẵng cần tận dụng lợi thế sẵn có của TP về du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics và các sản phẩm đặc trưng để phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn kết đồng bộ với toàn quốc. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn và các cơ quan quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán số an toàn và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. TS. Nguyễn Đức Tài - Phó Tổng thư ký Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho rằng phát triển thương mại điện tử và thanh toán số tại Đà Nẵng cần dựa trên giá trị gia tăng thực tế đóng góp vào GRDP thay vì chỉ chạy theo doanh số giao dịch thuần túy.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bên lề Hội thảo.

TP nên thí điểm 3 chương trình trọng tâm để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và thanh toán số, gồm: du lịch và dịch vụ tích hợp quy trình giới thiệu, đặt chỗ, thanh toán và chăm sóc khách hàng cho các cơ sở lưu trú, ăn uống, điểm tham quan nhằm tăng doanh thu thuần và bán thêm dịch vụ; hỗ trợ toàn diện các HTX, làng nghề, doanh nghiệp OCOP từ chuẩn hóa thông tin, bao bì đến mở rộng thị trường ngoài địa bàn; tăng năng lực quản trị số cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh thông qua việc triển khai các giải pháp đơn giản, chi phí hợp lý để quản lý đơn hàng, thanh toán số và kiểm soát tồn kho… Bên lề hội thảo này, Ban Tổ chức còn tổ chức khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng và các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán số.

PHÚ NAM