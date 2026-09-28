Hội thảo về sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế

Hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới của Việt Nam”. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đây là một trong những trọng tâm của Hội thảo khoa học quốc gia “Khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới của Việt Nam”, diễn ra vào 28/9 tại Hà Nội.

Hội thảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, dưới sự chủ trì của PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh yêu cầu nhìn nhận nguồn lực theo nghĩa rộng. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, tài sản trí tuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức sáng tạo của con người không chỉ bổ sung cho các nguồn lực truyền thống, mà còn có khả năng làm thay đổi chất lượng và hiệu quả kết hợp của toàn bộ hệ thống nguồn lực.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham luận của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho thấy những chuyển biến đáng chú ý của Việt Nam. Năm 2025, kinh tế số đóng góp 14,02% GDP; năng suất lao động đạt khoảng 245 triệu đồng một lao động, tăng 6,83% theo giá so sánh. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 44 trong xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Đây là những tiền đề quan trọng để chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Vũ Sỹ Cường trình bày tham luận về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vấn đề được đặt ra là nguồn lực tài chính không nên chỉ được đánh giá bằng mức chi hay tỷ lệ giải ngân, mà cần gắn với kết quả nghiên cứu, khả năng làm chủ công nghệ, mức đầu tư R&D của doanh nghiệp và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

Một góc nhìn khác, PGS.TS Hoàng Văn Hoan cho rằng hệ nguồn lực phát triển đã mở rộng từ tài nguyên, lao động và vốn sang công nghệ, dữ liệu, môi trường và các giá trị nhân văn. Còn PGS.TS Ngô Quốc Dũng đại diện nhóm tác giả trình bày tham luận khẳng định tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể áp dụng theo một công thức đồng nhất, mà phải phù hợp với tài sản, năng lực và điểm nghẽn của từng địa phương.

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung vào nhiều nội dung, như: cơ chế đầu tư cho R&D; chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp;...