Hội thảo về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra ngày 10/10

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND); Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Theo Ban tổ chức, hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hoá đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu tại họp báo.

Theo dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026, tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; đại diện lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; lực lượng vũ trang; các tỉnh, thành phố trọng điểm; các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Hội thảo gồm 2 phần: tham luận và thảo luận

Phần tham luận, hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị CAND, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, kinh tế, chính trị.

Quang cảnh họp báo.

Phần thảo luận, hội thảo trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; Thực trạng và những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gắn với bảo vệ an ninh văn hóa; Kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Nội dung các tham luận tập trung 3 nhóm nội dung:

Nội dung 1: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng giới thiệu với báo chí về kỷ yếu hội thảo.

Nội dung 2: Thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Nội dung 3: Kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng mong muốn báo chí không chỉ thông tin về một sự kiện, mà cùng góp phần làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển văn hóa đất nước: làm thế nào để khơi thông và phát huy nguồn lực văn hóa; xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh; hình thành văn hóa tuân thủ, tinh thần thượng tôn pháp luật; bảo đảm an ninh văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; đồng thời phát huy văn hóa như một thành tố quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia...

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy trả lời tại họp báo.

Trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy cho biết, kết quả của hội thảo hoàn toàn có thể bổ sung thêm luận cứ lý luận và thực tiễn rất giá trị để tích hợp vào việc xây dựng và triển khai Đề án của Bộ Tư pháp về văn hóa tuân thủ, thượng tôn pháp luật. Hội thảo không chỉ nhằm hướng đến xác định giá trị văn hóa pháp lý của Việt Nam từ khi Đảng lãnh đạo chính quyền, mà đây chính là một giá trị có thể tích hợp trực tiếp vào căn cứ xây dựng và triển khai Đề án.

Điều này cũng phù hợp với tinh thần Kết luận 86 và Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, trong đó có nguyên tắc tăng cường tính thượng tôn pháp luật, làm cho văn hóa thượng tôn pháp luật thấm sâu vào văn hóa công vụ và văn hóa của CAND. "Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo triển khai nội dung này và chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Bộ Tư pháp để khai thác, sử dụng các chất liệu từ hội thảo", Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho hay.

Theo Đại tá Mai Xuân Thảo, thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Công an Trung ương để thực hiện nghị quyết này với tinh thần rất sớm, tiên phong đi đầu. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Công tác chính trị xây dựng Đề án phát triển văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới. Đề án đã được Văn phòng Bộ Công an thẩm định và trình đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt ban hành triển khai.

"Hội thảo là sự phối hợp cấp quốc gia đầu tiên giữa Bộ Công an và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhằm cụ thể hóa và khẳng định Nghị quyết 80 đi vào thực tiễn cuộc sống ngay lập tức, nâng cao kỷ luật thực thi, khơi thông các nguồn lực phát triển", Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.