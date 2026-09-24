Hội thảo về Luật Tư pháp người chưa thành niên của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND một số địa phương; đại diện một số Bộ, ngành.

Quang cảnh Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có bà Bettina Kirschke, Tiến sĩ Luật học, Thẩm phán Tòa án quận Berlin, CHLB Đức; bà Friederike Bartl, Thẩm phán Tòa án quận Berlin, CHLB Đức; bà Sophie Borkel, Quản lý Dự án Việt Nam của IRZ; đại diện Đại sứ quán CHLB Đức…

Các chuyên gia CHLB Đức dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 VKSND tối cao cho biết, bảo vệ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp là yêu cầu của Nhà nước pháp quyền và cũng là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Một hệ thống tư pháp hiện đại không chỉ xử lý đúng pháp luật đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật, mà còn phải bảo vệ hiệu quả trẻ em là người bị hại, người làm chứng và những người chưa thành niên tham gia tố tụng ở mọi tư cách pháp lý. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, tạo dựng môi trường tố tụng an toàn, thân thiện, tôn trọng quyền con người, đồng thời tăng cường các giải pháp giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm và phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng 2, VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Nhiều năm qua ở Việt Nam, chủ trương bảo vệ người chưa thành niên đã được thể chế hóa trong nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Trẻ em và các quy định liên quan. Đặc biệt, Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 là bước phát triển mới của quá trình cải cách tư pháp, tích hợp và thống nhất các quy định trước đây thành một khuôn khổ pháp lý chuyên biệt, đồng bộ. Tiếp tục khẳng định rõ cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm, tăng cường các biện pháp chuyển hướng, đề cao yếu tố giáo dục, phục hồi, bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện.

Các đại biểu Việt Nam dự Hội thảo.

Là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND Việt Nam luôn xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đó tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường kiểm sát việc tuân thủ các quy định về tố tụng thân thiện, nâng cao chất lượng phối hợp liên ngành và bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên chuyên sâu phục vụ yêu cầu công việc.

Đồng chí Lê Minh Long nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên vào thực tiễn. Điểm nổi bật của Hội thảo là cách tiếp cận đối thoại thực tiễn, kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Hội thảo không chỉ là cơ hội để các đại biểu chia sẻ mô hình hay, kinh nghiệm tốt, mà còn cùng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tìm kiếm các giải pháp phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Đồng chí Lê Minh Long đánh giá cao việc IRZ và các chuyên gia Đức đã lựa chọn những chủ đề có chiều sâu, kết hợp giữa chính sách, pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của Cộng hòa Liên bang Đức; đồng thời tạo điều kiện để các đại biểu Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm.

Đồng chí tin tưởng rằng, những trao đổi tại Hội thảo sẽ cung cấp những kinh nghiệm, khuyến nghị thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp tại Việt Nam, từ đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp Việt Nam và CHLB Đức.

Bà Sophie Borkel, Quản lý Dự án Việt Nam của IRZ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Sophie Borkel, Quản lý Dự án Việt Nam của IRZ đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và IRZ trong nhiều năm qua; đồng thời khẳng định IRZ sẵn sàng lắng nghe, trao đổi cởi mở, thực chất và chia sẻ kinh nghiệm, cùng VKSND tối cao tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu khái quát về Luật Tư pháp Người chưa thành niên Việt Nam và các nguyên tắc của Luật Hình sự vị thành niên Đức; đồng thời tập trung trao đổi về những nội dung trọng tâm của tư pháp người chưa thành niên ở Việt Nam và CHLB Đức như: Các nguyên tắc và mô hình tư pháp người chưa thành niên, điều tra và tố tụng thân thiện, vai trò của Công tố viên, các biện pháp chuyển hướng, cơ chế bảo vệ trẻ em tham gia tố tụng và kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ án có người chưa thành niên…

Theo Kế hoạch, ngày mai (25/9) Hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra các nội dung thảo luận, như: Các quy định đặc biệt về bảo vệ nhân chứng là trẻ em và người chưa thành niên; việc thực hiện các biện pháp chuyển hướng theo pháp luật Việt Nam; vai trò của nhân viên công tác xã hội và hoạt động hòa giải giữa người bị hại và người phạm tội; áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên cho người trưởng thành trẻ tuổi; kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của Công tố viên trong việc tiến hành các thủ tục tư pháp thân thiện với trẻ em đối với người chưa thành niên… Đây đều là những vấn đề thiết thực, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em và hoàn thiện nền tư pháp thân thiện trong bối cảnh hiện nay.