Hội thảo về kế hoạch triển khai xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Quang cảnh hội thảo.

Dự Hội thảo có PGS,TS, bác sỹ Lương Mai Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia; PGS,TS, bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Thầy thuốc Nhân dân,TS Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; đại diện các tiểu ban thuộc Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện một số cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng về y dược…

PGS,TS, BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS,TS, bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho biết: Dự kiến bắt đầu từ năm 2027, các bác sỹ tốt nghiệp sẽ phải vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực này trước khi được cấp giấy phép hành nghề đối với 4 chức danh bác sỹ. Sau đó, từ ngày 1/1/2028, phạm vi chức danh đánh giá sẽ mở rộng hơn. Đây là lần đầu tiên tổ chức Kỳ kiểm tra, đánh giá quy mô quốc gia nên khối lượng công việc nhiều, chất lượng kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo khoa học, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch, đề xuất kế hoạch để phát triển ngân hàng câu hỏi; thống nhất quy trình để xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với mục tiêu cuối cùng của việc kiểm tra đánh giá là đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho hệ thống y tế. Đây là trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý mà của tất cả các thầy, cô giáo, các cơ sở đào tạo. Do đó, đề nghị các tiểu ban quan tâm kiện toàn nhân sự của các tiểu ban, các thành viên tiểu ban cần nắm vững, triển khai đúng quy trình, bám sát kế hoạch, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là hệ thống chuẩn hóa gồm ngân hàng câu hỏi, ma trận đề thi (test blueprint) và các tiêu chí đánh giá khách quan do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì xây dựng nhằm kiểm tra năng lực nhân sự y tế trước khi cấp giấy phép hành nghề. Mục tiêu nhằm chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng chuyên môn của người hành nghề y, đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thầy thuốc Nhân dân, TS Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã nghe báo cáo, tham luận về các nội dung: Kế hoạch triển khai xây dựng Bộ công cụ; hướng dẫn về công tác triển khai Quy trình xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2028 trở đi; trao đổi về nguyên tắc xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; báo cáo của các tiểu ban: điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, tâm lý lâm sàng…

Đại diện Tiểu ban Hộ sinh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm thống nhất phương pháp và quy trình xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề ở quy mô quốc gia, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường tính chuẩn hóa trong đánh giá năng lực chuyên môn và hướng tới bảo đảm chất lượng trong hoạt động khám, chữa bệnh.