Hội thảo về hành vi thú cưng dưới góc nhìn thú y

Hội thảo “Hiểu đúng hành vi thú cưng qua lăng kính thú y” diễn ra ngày 13/10 tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, tập trung vào cách nhận diện những biểu hiện bất thường ở chó mèo và vai trò của kiến thức thú y trong chăm sóc vật nuôi.

Tham dự chương trình có ông Kevin Gomes, đại diện Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) tại Việt Nam; PGS.TS. Lê Quang Thông, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM; nghiên cứu sinh, bác sĩ thú y Diệp Ngọc Trúc, Chủ tịch Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam (VSAVA). Bà Lê Vũ Bích Trâm, chuyên gia hành vi động vật ứng dụng, là diễn giả chính.

Sự kiện thuộc Pet Health Vietnam 2026, chuỗi ba hội thảo do AFIA phối hợp với VSAVA tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Chương trình được triển khai từ năm 2024, hướng đến nâng cao nhận thức về chăm sóc, dinh dưỡng và sức khỏe chó mèo. Năm nay, chương trình mang thông điệp “Yêu đúng chất”, với ba định hướng “Hiểu đúng – Dưỡng đúng – Yêu đúng”.

Tại hội thảo, bà Lê Vũ Bích Trâm chia sẻ cách nhận diện và lý giải những hành vi thường gặp ở chó mèo như cắn phá đồ đạc, phản ứng hung dữ hoặc đi vệ sinh không đúng chỗ. Theo nội dung chuyên đề, những biểu hiện này có thể liên quan đến căng thẳng, môi trường sống hoặc vấn đề sức khỏe, không nhất thiết xuất phát từ sự bướng bỉnh của vật nuôi.

“Chó đột nhiên phản ứng dữ dội khi được chạm vào một vùng cơ thể có thể đang chịu đau. Mèo đi vệ sinh ngoài khay cát cũng có thể gặp vấn đề sức khỏe hoặc căng thẳng. Vì vậy, người nuôi cần quan sát những thay đổi trong hành vi và sinh hoạt, thay vì chỉ tìm cách ngăn chặn biểu hiện không mong muốn”, bà Bích Trâm chia sẻ.

Chuyên đề cũng đề cập ngôn ngữ cơ thể của chó mèo. Những biểu hiện như chó liên tục liếm mép, quay đầu né tránh hoặc mèo ép tai sang hai bên, đập đuôi liên tục cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể, không nên dùng một dấu hiệu riêng lẻ để kết luận trạng thái cảm xúc của con vật.

Theo bà Bích Trâm, khi thú cưng có hành vi thay đổi đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm dấu hiệu bất thường, người nuôi nên đưa vật nuôi đến cơ sở thú y kiểm tra trước khi áp dụng biện pháp điều chỉnh hành vi. Các phương pháp như củng cố tích cực và giải mẫn cảm cũng được đề cập nhằm giúp thú cưng thích nghi dần với những tình huống gây sợ hãi, thay vì bị ép buộc hoặc trừng phạt.

Sau phần trình bày, bà Bích Trâm đã dành thời gian trao đổi trực tiếp với giảng viên, bác sĩ thú y và sinh viên về những tình huống trong quá trình học tập, thực hành và chăm sóc vật nuôi.

Thông qua Pet Health Vietnam 2026, ban tổ chức hướng đến nâng cao nhận thức về vai trò của bác sĩ thú y và khuyến khích cộng đồng tiếp cận việc chăm sóc chó mèo trên cơ sở hiểu đúng hành vi, dinh dưỡng và sức khỏe.

Trong các hoạt động dành cho cộng đồng yêu thú cưng, lễ hội Super Pet Fest 2026 dự kiến diễn ra từ 9h đến 21h ngày 31/10 tại Cung Văn hóa Lao động, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM, với các hoạt động giao lưu và trải nghiệm dành cho người nuôi cùng vật nuôi.

Lễ hội thú cưng Super Pet Fest 2026 chào đón người nuôi thú cưng tham gia với vé vào cổng miễn phí. Sự kiện mang đến không gian vui chơi, các hoạt động tương tác theo chủ đề Halloween cùng nhiều phần quà dành cho khách tham dự.

Người quan tâm có thể đăng ký tham gia tại: https://pethealthvietnam.vsava.com/

Về AFIA: Thành lập năm 1909, Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) có trụ sở tại Arlington, bang Virginia, Mỹ. Tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi và các đơn vị cung ứng, đồng thời tham gia xây dựng chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực này.

AFIA hiện có hơn 650 thành viên trong nước và quốc tế, gồm các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, dược phẩm và thiết bị. Theo hiệp hội, các thành viên sản xuất hơn 75% sản lượng thức ăn chăn nuôi và cung cấp 70% nguyên liệu ngoài ngũ cốc nguyên hạt được sử dụng tại Mỹ. AFIA cũng là thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Quốc tế (IFIF), góp phần thúc đẩy hợp tác trong ngành trên phạm vi toàn cầu.