Hội thảo về giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Quang cảnh hội thảo, tọa đàm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Giám đốc Sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai chủ trì hội thảo.

Tham dự có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế, cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản và người có uy tín của xã Mỏ Vàng, xã Phong Dụ Hạ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Trọng Khang cho biết, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tảo hôn, tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con vẫn còn xảy ra, gây hệ lụy đối với sức khỏe, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ trẻ.

Đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 238 của UBND tỉnh và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu hai xã Mỏ Vàng, Phong Dụ Hạ đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; vận động gia đình thay đổi nhận thức; phát hiện, can thiệp nguy cơ tảo hôn và bảo vệ nữ thanh thiếu niên.

Các ý kiến cũng đề cập vai trò của gia đình, cộng đồng, người có uy tín, nhà trường và y tế cơ sở trong phòng, chống tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con và ngăn chặn hôn nhân cận huyết thống.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, tọa đàm, các ý kiến và giải pháp từ cơ sở sẽ được tổng hợp, làm căn cứ tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.