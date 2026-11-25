Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Với thông điệp “Giá trị chung - Ứng xử đẹp - Không gian an toàn - Học sinh chủ động - Cộng đồng đồng hành”, hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đưa các giá trị văn hóa trở thành chuẩn mực hành vi, ứng xử trong trường học.

Các đại biểu đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, không gian giáo dục đã mở rộng vượt khỏi lớp học, sân trường, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa học đường. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục chuyển từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện sớm, hỗ trợ và phục hồi; từ tuyên truyền theo đợt sang hình thành thói quen văn hóa; từ phối hợp theo vụ việc sang đồng hành thường xuyên trong giáo dục.

Hội thảo tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: Chuyển hóa hệ giá trị thành hành vi hằng ngày; xây dựng môi trường an toàn và hệ thống hỗ trợ học sinh; hình thành văn hóa số và năng lực công dân; phát huy bản sắc văn hóa Gia Lai, văn hóa đọc và các nguồn lực địa phương; xây dựng cơ chế đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Từ góc độ quản lý nhà nước và chuyên môn, các tham luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn... tập trung làm rõ cơ chế phối hợp trong giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh, sinh viên; phòng ngừa bạo lực học đường, vi phạm pháp luật, lừa đảo và tội phạm công nghệ cao; tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học theo mô hình hỗ trợ nhiều tầng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Từ thực tiễn giáo dục, nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế lắng nghe và phản hồi an toàn; giáo dục tinh thần tôn trọng sự khác biệt, phòng ngừa định kiến, kỳ thị; phát huy tiếng nói của học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường; huy động sự tham gia của cộng đồng, người có uy tín và gia đình trong duy trì sĩ số, phòng ngừa học sinh bỏ học.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về vai trò của gia đình trong hình thành văn hóa ứng xử, thói quen đọc và sử dụng thiết bị số an toàn; xây dựng văn hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm; vai trò nêu gương và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị sau hội thảo, mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn ít nhất một nội dung cải tiến phù hợp với thực tiễn của đơn vị, xác định rõ việc cần thay đổi, người chịu trách nhiệm, cách thực hiện, chỉ số theo dõi và thời điểm rà soát. Việc đánh giá cần chú trọng minh chứng về sự thay đổi và phản hồi của học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh, thay vì chỉ thống kê số lượng hoạt động đã tổ chức.