Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, UBND xã, phường; đại diện một số doanh nghiệp, nhà hàng, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Trung ương và địa phương.

Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo

Lạng Sơn là vùng đất biên cương địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và là không gian hội tụ, giao thoa văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, H'Mông...

Trong dòng chảy di sản phong phú ấy, văn hóa ẩm thực dân gian xứ Lạng giữ vai trò cốt lõi, phản chiếu sinh động lịch sử cư trú, tri thức bản địa, phương thức thích ứng tự nhiên và nghệ thuật ứng xử cộng đồng.

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống gắn với phát triển du lịch. Nhiều món ăn đặc sản như: vịt quay, lợn quay, phở chua, khâu nhục, bánh ngải… được giới thiệu, quảng bá tại các sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động xúc tiến du lịch.

Cùng với đó, các xã, phường, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước đưa ẩm thực bản địa vào các tour, tuyến và trải nghiệm du lịch cộng đồng, góp phần tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Tại các làng du lịch cộng đồng như: Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn), Hữu Liên (xã Hữu Liên), ẩm thực bản địa từng bước trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách. Qua đó, ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa xứ Lạng.

Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Bùi Xuân Đính, hội viên Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tìm kiếm trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực, ẩm thực chính là nguồn tài nguyên đặc thù, giàu tiềm năng để kiến tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững tại Lạng Sơn.

Nhằm nhận diện toàn diện giá trị của di sản, đồng thời tìm kiếm các giải pháp đột phá định vị thương hiệu du lịch địa phương, việc tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa ẩm thực xứ Lạng gắn với phát triển du lịch” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ Viện Nghiên cứu Hán - Nôm phát biểu tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan tới không gian hình thành và diện mạo ẩm thực xứ Lạng; đặc trưng cốt lõi và hệ giá trị văn hóa; thực trạng và những thách thức đặt ra; định hướng và giải pháp phát huy giá trị gắn với du lịch.

Ông Nguyễn Quang Huynh, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Bà Ấu Thị Nga Sơn, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Thông qua hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa ẩm thực của vùng đất Lạng Sơn, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất định hướng bảo tồn và phát huy bản sắc ẩm thực truyền thống trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.