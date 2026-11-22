Sáng 22-11, tại Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Cụm thi đua số 5 Mặt trận các tổ dân phố thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức Hội thao và trò chơi dân gian. Đây là một trong các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Cụm thi đua số 5 gồm 8 Ban Công tác Mặt trận của 8 tổ dân phố. Tham gia hội thao có 6 đội thi thuộc 6 Ban Công tác Mặt trận của 6 tổ dân phố gồm: Vĩnh Nguyên, Trí Nguyên, Hoàng Diệu, Tây Sơn, Tây Hải, Cầu Đá. Các đội đã tham gia thi tài ở 4 môn: Kéo co; nhảy bao bố; cờ tướng; đá bóng trúng đích.

Các đội tham gia thi nhảy bao bố.

Thí sinh tham gia thi cờ tướng.

Kết thúc hội thao, Ban Giám khảo đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích đối với từng môn thi cho các đội.