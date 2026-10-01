Hội thảo và Triển lãm Ngày Chuyển đổi số 2026: Bắc Ninh “Bứt phá kinh tế số”

BẮC NINH - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026, thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội thảo và Triển lãm với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”, hướng tới tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Sự kiện là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đơn vị công nghệ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cùng trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, giải pháp chuyển đổi số thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động kết nối, trải nghiệm và chia sẻ, chương trình kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị thụ hưởng của thành phố Bắc Ninh; đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận, ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thành phố.