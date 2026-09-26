Hội thảo tuyên truyền, lấy ý kiến dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, cơ quan đảng thuộc tỉnh ủy, gồm: Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh và đại diện Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh gồm: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Cùng dự có Lãnh đạo, Kiểm sát viên của VKSND hai cấp tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương – Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; nhiều nguyên tắc tiến bộ về suy đoán vô tội, bảo đảm quyền bào chữa, tranh tụng trong xét xử, kiểm soát việc áp dụng biện pháp hạn chế quyền con người đã được ghi nhận và từng bước đi vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn bộc lộ hạn chế của một số quy định của BLTTHS hoặc quy định chưa theo kịp yêu cầu mới nên việc sửa đổi toàn diện Bộ luật là cần thiết.

Đồng chí Viện trưởng đã giới thiệu tổng quan về dự án BLTTHS (sửa đổi) và cho biết, dự án Bộ luật được xây dựng trên 6 định hướng chính sách lớn: Đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bảo đảm phân hóa và khoan hồng trong xử lý tội phạm; hoàn thiện thẩm quyền tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực và bảo đảm tốt hơn quyền con người; đổi mới phương thức hoạt động tố tụng theo hướng tố tụng điện tử; hoàn thiện thủ tục đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời luật hóa các chế định đã được thí điểm và khắc phục những vướng mắc, bất cập qua tổng kết thực tiễn.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đồng chí Lê Lương Chưởng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu, gợi mở các vấn đề cần tập trung trao đổi, làm cơ sở để Hội thảo thảo luận, kiến nghị, góp phần hoàn thiện dự thảo Bộ luật. Trọng tâm là các nhóm vấn đề về thể chế hóa quyền con người, quyền công dân và cải cách tư pháp; Đổi mới rút gọn thủ tục tố tụng và giải quyết chuyển hướng; Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp; Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Dưới sự điều hành của đồng chí Mai Văn Tuyên – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các chính sách mới liên quan đến sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, như: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; Các quy định về thủ tục rút gọn, thủ tục tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; Việc mở rộng các trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại; Về hạn chế áp dụng tạm giam, bổ sung biện pháp giám sát điện tử và về tố tụng điện tử…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực của các đại biểu. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các chính sách lớn được sửa đổi, bổ sung trong dự án luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng khoa học, chặt chẽ và khả thi hơn. Đồng chí yêu cầu Phòng 2 và Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện báo cáo sau Hội thảo; đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và các ý kiến góp ý của các đơn vị, sở, ban, ngành trong quá trình dự án Bộ luật được chỉnh lý, hoàn thiện để bảo đảm Bộ luật Tố tụng hình sự vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.