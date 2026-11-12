Hội thảo tưởng nhớ nhà Việt Nam học người Nga dành trọn tâm huyết cho Việt Nam

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại thủ đô Moskva, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức Hội thảo “Đông Dương thế kỷ XX: Những vấn đề, đặc điểm và sự lựa chọn con đường phát triển”, tưởng nhớ nhà Việt Nam học Evgeny Kobelev, người đã dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu và vun đắp tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam.

Tham dự hội thảo được tổ chức ngày 11/11, có các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, các tổ chức hữu nghị và bạn bè của ông Kobelev. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với nhiều tham luận và ý kiến đóng góp.

Phát biểu mở đầu hội thảo, Tiến sĩ Tatyana Gorchakova, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đề cập một số định hướng thúc đẩy quan hệ Nga-Việt Nam, trong đó có tăng cường hợp tác khoa học, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, trình bày định hướng và ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo Kobelev định kỳ.

Tiến sĩ Tatyana Gorchakova (áo đỏ) phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo ông Vladimir Mazyrin, khác với nhiều hội thảo Việt Nam học thường tập trung vào các vấn đề thời sự, diễn đàn mang tên Evgeny Kobelev lần này dành trọng tâm cho lịch sử thế kỷ XX, mở rộng phạm vi nghiên cứu từ Việt Nam sang Lào và Campuchia. Đây cũng là những địa bàn gắn bó với hoạt động nghiên cứu và công tác của nhà Việt Nam học Evgeny Kobelev.

Ông Mazyrin bày tỏ hy vọng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn học thuật thường xuyên, thu hút ngày càng đông các nhà nghiên cứu Nga, Việt Nam và quốc tế.

Ông cũng nhắc lại những đóng góp của ông Kobelev trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc Đổi mới, đồng thời khẳng định tên tuổi Evgeny Kobelev đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử ngành Việt Nam học tại Nga.

Chia sẻ về người cha đã khuất, bà Tatyana Gorchakova cho biết, tình yêu Việt Nam của ông Kobelev bắt đầu từ quyết định lựa chọn học tiếng Việt khi còn là sinh viên. Theo phân công ban đầu, ông được giao học tiếng Nhật tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, nhưng đã chủ động xin chuyển sang học tiếng Việt vì mong muốn tìm hiểu đất nước này. Sự lựa chọn ấy đã gắn bó với ông suốt cuộc đời.

Tình yêu Việt Nam không chỉ thể hiện qua những công trình nghiên cứu mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của ông. Ông say mê âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật Việt Nam, thường hát những ca khúc Việt Nam và duy trì quan hệ thân thiết với bạn bè ở nhiều địa phương.

Bà kể lại kỷ niệm tại một hội nghị ở Việt Nam, khi những người tham dự biết bà là con gái ông Kobelev đã đến chào hỏi, bày tỏ sự quý mến và kể về những đóng góp của ông đối với đất nước Việt Nam. Theo bà, đó là minh chứng cho tình cảm chân thành mà cha bà đã vun đắp trong nhiều năm gắn bó với Việt Nam.

Hội thảo thu hút đông đảo người tham dự. (Ảnh: THANH THỂ)

Hội thảo "Đông Dương thế kỷ XX: Những vấn đề, đặc điểm và sự lựa chọn con đường phát triển”, tưởng nhớ nhà Việt Nam học Evgeny Kobelev, gồm bốn phiên thảo luận, tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp của ông Evgeny Kobelev; tình hình kinh tế, xã hội và chính trị ở Đông Dương trong thế kỷ XX; các vấn đề văn hóa, tôn giáo; cùng những tiến trình và sự kiện lịch sử của khu vực.

Tại phiên thứ nhất, các diễn giả tập trung đánh giá di sản nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của ông Kobelev, từ những hồi ức cá nhân, vai trò của ông trong nghiên cứu lịch sử đến đóng góp của cuốn sách “Hồ Chí Minh” đối với sự phát triển ngành Hồ Chí Minh học trong thế kỷ XXI.

Tiến sĩ Sử học Pyotr Tsvetov, nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN đánh giá cao đóng góp của các nhà nghiên cứu Nga trong việc nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuốn sách “Hồ Chí Minh” của học giả Evgeny Kobelev.

Theo ông Pyotr Tsvetov, đây là một trong những công trình nghiên cứu sâu sắc đầu tiên về tiểu sử Hồ Chí Minh, trong đó tác giả đã khai thác nhiều tư liệu mới từ phần lưu trữ của Quốc tế Cộng sản, góp phần làm sáng tỏ hoạt động của Người.

Phiên thứ hai đề cập nhiều giai đoạn và khía cạnh trong lịch sử Việt Nam và Lào, trong đó có cuộc đấu tranh giành độc lập, quan hệ Việt Nam-Lào trong nửa sau thế kỷ XX, cũng như quá trình khởi đầu công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Tiến sĩ Sử học Pyotr Tsvetov phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Các tham luận tại phiên thứ ba mở rộng sang lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, với những chủ đề như văn học về tuổi trẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh... Phiên cuối cùng tập trung vào một số nhân vật, sự kiện và chuyển biến lịch sử.

Thông điệp gửi tới hội thảo của lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Nga nhấn mạnh, ông Kobelev là một trong ba sinh viên Liên Xô (trước đây) đầu tiên đến Hà Nội năm 1958 để học tiếng Việt, tham gia nhóm phiên dịch tiếng Việt đầu tiên năm 1961 và là phóng viên trẻ nhất của hãng thông tấn TASS tại Việt Nam trong giai đoạn 1964-1967.

Ông Kobelev duy trì mối liên hệ với Việt Nam suốt cuộc đời mình. Ông từng phụ trách quan hệ với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế quan trọng trong những năm tháng chiến tranh. Ông có nhiều dịp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ông Evgeny Kobelev được biết đến qua các công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Việt Nam. Ông từng giữ cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt giai đoạn 2008-2018, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN.

Với những đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nga, ông Kobelev được trao tặng Huân chương Hữu nghị cùng nhiều phần thưởng ghi nhận đóng góp cho khoa học xã hội, hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.