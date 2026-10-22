Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo vệ môi trường

Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án Luật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi.

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, các ý kiến tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm xã hội, làm rõ điều kiện hưởng chế độ và trách nhiệm của các bên; đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định cụ thể trách nhiệm khi giải quyết chế độ chậm.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải công nghiệp; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, xử lý rác thải; tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn, phát huy quyền giám sát của người dân và làm rõ trách nhiệm, nguồn lực trong công tác quản lý môi trường.

Các ý kiến tại hội thảo được tổng hợp, gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và cơ quan soạn thảo, làm cơ sở tham khảo trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, góp phần bảo đảm các quy định sát thực tiễn.