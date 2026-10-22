Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án Luật.

Đối với dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, các đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định tình huống có “nguy cơ trực tiếp”, thẩm quyền và điều kiện trưng mua, trưng dụng; bổ sung cơ chế báo cáo cấp trên trong thời hạn 24 giờ đối với một số trường hợp đặc biệt. Với tình huống cấp bách không thể ghi âm, ghi hình hoặc lập giấy xác nhận ngay, cần có người làm chứng và lập biên bản khi điều kiện cho phép. Các ý kiến cũng đề xuất công khai thông tin về việc trưng mua, trưng dụng trên cổng thông tin điện tử và rút ngắn thời hạn thuê doanh nghiệp thẩm định lại giá trưng mua từ 30 ngày xuống không quá 15 ngày.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.

Với dự thảo Luật Đấu thầu, các đại biểu kiến nghị đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; tăng cường giám sát, hậu kiểm dựa trên dữ liệu. Đồng thời, đề xuất rà soát vướng mắc trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế để phân định nguyên nhân do quy định pháp luật hay khâu tổ chức thực hiện; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho trạm y tế cấp xã. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi đối với nhà thầu có trụ sở chính hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và tham gia gói thầu thực hiện tại địa bàn đó.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật đấu thầu.

Đối với dự thảo Luật về các văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu đề nghị tăng cường sự tham gia của các đối tượng chịu tác động trong quá trình xây dựng chính sách; bổ sung trách nhiệm dịch văn bản liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số, truyền thông chính sách, công khai việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và ứng dụng công nghệ số trong theo dõi thi hành văn bản. Đồng thời, kiến nghị làm rõ tiêu chí xác định văn bản ban hành sau, ưu tiên bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản cho cán bộ cấp xã và xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Các ý kiến góp ý được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện các dự thảo luật.