Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án luật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật. Với Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, các ý kiến đề cập đến việc phân định trách nhiệm quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách ở cấp tỉnh; phát triển nền tảng số, xây dựng kho dữ liệu và định giá quyền sở hữu trí tuệ, tạo cơ sở khai thác tài sản trí tuệ trong góp vốn, bảo đảm tín dụng và xử lý khi phá sản.

Các đại biểu cũng đề xuất hoàn thiện quy định về khung năng lực, đào tạo, thu hút nhân lực; phát triển hạ tầng, cụm và khu sáng tạo gắn với chính sách ưu đãi đầu tư; quy định về tổ chức sự kiện, sử dụng không gian công cộng và xây dựng tiêu chí đánh giá bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh đối với sản phẩm từ mô, tế bào tại Điều 1; bổ sung cơ chế bảo đảm tính tự nguyện, độc lập, không bị tác động đối với phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Điều 8. Về quy định ghép bộ phận cơ thể người, các đại biểu đề xuất cụ thể hóa tiêu chí ưu tiên tại Điều 28 theo hướng công bằng, minh bạch, khách quan, lấy mức độ cấp cứu làm căn cứ ưu tiên. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế chuyển xác đến cơ sở tiếp nhận khác trong trường hợp số lượng xác vượt nhu cầu sử dụng, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật. Dự kiến, các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.