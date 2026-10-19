Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án Luật.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận, phân tích chuyên sâu các nhóm vấn đề trọng tâm:

Đối với dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi): Đề nghị quy định cụ thể việc công khai, minh bạch quy hoạch đất đai, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; công nhận giá trị pháp lý chính thống của việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số tương đương với họp trực tiếp. Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ đồng thuận khi khởi xướng sáng kiến cộng đồng tại các khu vực đông dân cư (từ 10% xuống 5%) và giới hạn thời gian cung cấp thông tin cho Ban Thanh tra nhân dân không quá 5 ngày làm việc.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: Các đại biểu kiến nghị bổ sung quy định cấm cắt điện sinh hoạt ban đêm và trong điều kiện thời tiết cực đoan tại vùng khó khăn; bắt buộc phát thông báo xả lũ hồ chứa trước từ 2 đến 3 giờ bằng tiếng dân tộc thiểu số; duy trì cơ chế giá điện phù hợp đối với các nhà máy thủy điện nhỏ dưới 30MW. Bên cạnh đó, cần làm rõ phạm vi loại trừ trách nhiệm, luật hóa cụ thể các tiêu chuẩn về phát triển điện gió ngoài khơi, thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo và điện hạt nhân mô-đun nhỏ.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Đối với cụm Luật sửa đổi trong lĩnh vực thương mại, cạnh tranh: Các chuyên gia đề xuất định lượng cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ bắt buộc phải đăng ký hợp đồng theo mẫu; quy định rõ thời hạn lưu trữ hồ sơ giám định thương mại và minh bạch hóa cơ chế, trình tự, thời gian giải quyết gia hạn miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện khung pháp lý trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.