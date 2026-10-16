Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án luật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án luật. Đối với Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi/nâng cấp từ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) gồm 5 chương, 35 điều, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; sửa đổi chính sách thuế và kế toán tại Khoản 2, Điều 9 theo hướng thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế; cơ chế hỗ trợ giảm tiền thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi và điều kiện được miễn, loại trừ trách nhiệm về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán; bổ sung nguyên tắc bảo vệ thông tin, tài khoản và tài sản của nhà đầu tư khi giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán; sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, báo cáo tài chính khi chào bán chứng khoán ra công chúng.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, các chuyên gia đề nghị sửa đổi, bổ sung một số cụm từ phù hợp tại các điều, khoản về báo cáo tài chính nhà nước, quản lý nhà nước về kế toán, quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập; làm rõ cơ chế quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn và chứng chỉ năng lực kinh doanh dịch vụ kế toán.

Các ý kiến tại hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật. Dự kiến, các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.