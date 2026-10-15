Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án luật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án luật. Đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm 7 chương, 70 điều, các đại biểu đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều, khoản theo hướng phục vụ hoạt động đấu giá đối với tài sản công và các tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; phát huy vai trò của đấu giá như một phương thức giao dịch phổ biến trong nền kinh tế thị trường; làm rõ một số khái niệm về “tài sản đấu giá”, “tổ chức hành nghề đấu giá tài sản”…

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) gồm 6 chương, 36 điều, các chuyên gia đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể hơn về chức năng xã hội của luật sư, luật sư phải có trách nhiệm tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật; bổ sung một số quy định, cụm từ phù hợp về các hành vi bị nghiêm cấm, phạm vi hành nghề, nguyên tắc hành nghề luật sư, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham luận tại hội thảo.

Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) gồm 4 chương và 30 điều, các đại biểu đề nghị bổ sung khái niệm “Tổ chức con nuôi nước ngoài”, “Tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ con nuôi tại Việt Nam”; hành vi nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; xem xét độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi nhằm bảo đảm quyền lợi và môi trường phát triển lâu dài, bền vững cho trẻ em.

Các ý kiến tại hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật. Dự kiến, các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.