Hội thảo tư vấn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật

Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào các dự án Luật.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành và bố cục của các dự thảo Luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Trẻ em.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý cấp tỉnh và cấp xã trong bảo vệ trẻ em, xử lý cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em và quy trình chăm sóc thay thế.

Về y tế và dược phẩm, cần làm rõ khái niệm "cơ sở dịch vụ y khoa"; bổ sung kinh phí đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện; quy định điều kiện bố trí giường lưu tối đa 72 giờ tại trạm y tế xã, phòng khám vùng khó khăn và làm rõ điều kiện thanh toán BHYT ban đầu. Đồng thời, cần thống nhất tiêu chí khi phân cấp cho cấp tỉnh xác nhận quảng cáo thuốc, kiểm soát chặt việc cấm bán thuốc qua livestream và nghiên cứu mở rộng quy định cung ứng thuốc ngoài giờ hành chính.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, các ý kiến nhấn mạnh ý nghĩa của Luật trong việc giúp người sản xuất, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phòng ngừa rủi ro biến động giá nông sản. Đại biểu kiến nghị loại trừ các hợp đồng mua bán, bao tiêu nông sản giao nhận thực tế khỏi phạm vi điều chỉnh để tránh chồng chéo pháp luật; quy định mức đòn bẩy tối đa nhằm bảo vệ nhà đầu tư cá nhân và xác lập "vùng an toàn pháp lý" cho doanh nghiệp nhà nước khi phòng ngừa rủi ro đúng quy trình. Bên cạnh đó, đề xuất bổ sung cơ chế hỗ trợ HTX làm đầu mối phòng ngừa rủi ro với thủ tục đơn giản; ưu tiên phát triển hệ thống kho được chấp thuận, cơ sở kiểm định chất lượng gần vùng nguyên liệu tập trung và tăng cường trách nhiệm của địa phương trong ngăn chặn các sàn giao dịch trái phép…

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tiếp thu các ý kiến để tổng hợp, gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.