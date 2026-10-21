Hội thảo tư vấn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật

Hội thảo tư vấn, tham gia ý kiến vào các dự án luật.

Góp ý vào Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các đại biểu kiến nghị cần quy định rõ ràng cơ chế quản lý tài khoản ngân hàng giữ lại 5% giá trị hợp đồng cho đến khi người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ngăn chặn triệt để tình trạng lách luật thu tiền đặt cọc giữ chỗ; bổ sung quy chuẩn bắt buộc về trạm sạc xe điện, nguồn nước chữa cháy vào hợp đồng giao dịch, đồng thời cấm người nước ngoài mua bất động sản tại các khu vực an ninh, quốc phòng.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Góp ý vào Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các ý kiến tập trung phân định rõ tiêu chí nhà chung cư để không làm ảnh hưởng đến nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình; đề xuất xác định chung cư cũ theo thời hạn sử dụng thực tế và kết quả kiểm định thay vì mốc năm 1994 cố định; bổ sung quy định thiết kế chống ngập úng tầng hầm chung cư, tìm giải pháp kỹ thuật thay thế về phòng cháy chữa cháy cho nhà ở nhiều căn hộ trong ngõ ngách; cụ thể hóa chính sách ưu tiên 20% quỹ nhà cho thuê đối với gia đình sinh đủ hai con.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Đối với Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất giữa Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công), các đại biểu nhấn mạnh nguyên tắc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải đi đôi với phân bổ đủ nguồn lực, chuyển dần tư duy phân bổ vốn sang đánh giá theo kết quả công việc thực tế. Tại các địa bàn khó khăn, Luật cần bảo đảm mức chi tối thiểu cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời siết chặt cơ chế thẩm định độc lập để chống đội vốn trong đầu tư công và tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Các ý kiến, góp ý tại hội thảo sẽ được tổng hợp gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và cơ quan soạn thảo, góp phần hoàn thiện các dự án luật sát với thực tiễn.