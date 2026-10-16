Hội thảo tư vấn phát triển du lịch Bình Thuận

Bình Thuận nằm trên Quốc lộ 6 kết nối Sơn La với Điện Biên, sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và lịch sử. Nổi bật là Di tích lịch sử quốc gia Đèo Pha Đin, các đồi chè, vùng cây ăn quả, dược liệu cùng bản sắc văn hóa của 6 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, du lịch lịch sử và cộng đồng.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 6 chuyên đề, về: Ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng bản đồ tài nguyên du lịch; phát triển sản phẩm đặc trưng; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; liên kết tuyến, điểm du lịch; xúc tiến, quảng bá thu hút khách; tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Với thực trạng du lịch Bình Thuận bước đầu thu hút du khách nhờ các tuyến đường hoa và điểm dừng chân, song vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động du lịch thiếu quy hoạch tổng thể, sản phẩm chưa đa dạng, nguồn lực đầu tư còn khó khăn, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, địa phương cần xây dựng định hướng phát triển bài bản, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Giai đoạn 2026-2031, xã Bình Thuận định hướng phát triển du lịch theo 3 trụ cột: du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và sản phẩm OCOP; du lịch lịch sử gắn với Di tích quốc gia Đèo Pha Đin và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; du lịch cộng đồng tại bản Sai Chiên, bản Bình Mộc, phát huy phong tục, lễ hội và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đại diện HTX ý kiến tại hội thảo.

Hiện nay, xã đang hoàn thiện Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thuận đến năm 2045, tạo cơ sở thu hút đầu tư. Địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ xây dựng đề án phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến liên vùng, đào tạo nhân lực; nghiên cứu phát triển “Chợ tình Pha Đin”, đồng thời quan tâm đầu tư giai đoạn 2 cho Di tích lịch sử Đèo Pha Đin và hạ tầng giao thông thiết yếu.

Thông qua hội thảo, xã Bình Thuận tiếp thu các ý kiến tư vấn, hoàn thiện định hướng phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tăng cường hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, từng bư