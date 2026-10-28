Hội thảo tư vấn “Phát triển chuỗi giá trị hiệu quả từ vùng trồng đến xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026-2030”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý về thực trạng phát triển chuỗi giá trị nông sản của tỉnh; những khó khăn, hạn chế trong tổ chức sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết giữa các chủ thể chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Hội thảo cũng đã nghe các tham luận về phân tích hiệu quả kinh tế và đề xuất mô hình liên kết chuỗi giá trị nông sản Sơn La từ vùng trồng đến xuất khẩu; phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản; phát triển chuỗi giá trị nông sản giai đoạn 2026-2030; giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu gắn với phát triển vùng nguyên liệu và quản lý mã số vùng trồng; nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi của khu vực kinh tế tập thể.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất, tiêu thụ mận Ruby Phiêng Khoài, cơ hội và thách thức trong xây dựng thương hiệu, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản của tỉnh.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trình bày tham luận.

Thông qua hội thảo nhằm xây dựng cơ sở khoa học dựa trên các ý kiến trao đổi và tham luận góp phần đề xuất các giải pháp thiết thực trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản Sơn La, tăng cường liên kết giữa các chủ thể, hướng tới phát triển chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững trong giai đoạn 2026-2030.