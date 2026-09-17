Hội thảo tư vấn, phản biện chỉnh sửa khung chương trình và tài liệu giáo dục địa phương

Các đại biểu dự hội thảo.

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt, được xuất bản và đưa vào giảng dạy tại các chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nội dung trong tài liệu hiện hành đã không còn phù hợp, cần thiết phải thay đổi theo tên gọi (địa danh) mới. Ngoài ra, các số liệu về dân số, kinh tế, văn hóa, xã hội… cần được rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, đảm bảo tính sư phạm, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh từng cấp học.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, các ý kiến đề xuất cần rà soát, đối chiếu chính xác các thuật ngữ, sự kiện, mốc lịch sử, thông tin về danh nhân và xếp hạng di tích; cập nhật tên địa danh theo đơn vị hành chính hiện hành. Thống nhất cách chú thích nội dung, địa điểm. Các nội dung, tài liệu cần được trình bày ngắn gọn theo từng giai đoạn lịch sử; chuẩn hóa hình ảnh, tư liệu về các nhân vật và thể hiện tiểu sử dưới dạng dòng thời gian. Khắc phục tình trạng nội dung tài liệu còn thiếu, trùng lặp hoặc chưa rõ ràng; tinh gọn kiến thức phù hợp với từng cấp học, bảo đảm tính liên thông và tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh.

Đại biểu phát biểu ý kiến tư vấn, phản biện chỉnh sửa khung chương trình và tài liệu giáo dục địa phương.

Các ý kiến cũng đề nghị cập nhật số liệu, thông tin đến năm 2025; bổ sung kiến thức về một số hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại; những định hướng phát triển mới của tỉnh, nhất là về kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông, lâm sản, thương mại điện tử, logistics, du lịch và phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Sau hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục tổng hợp các ý kiến phản biện, hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo chỉnh sửa khung chương trình giáo dục địa phương cấp THCS, THPT và tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng cấp tiểu học, THCS, THPT trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và đưa vào giảng dạy.