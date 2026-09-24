Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Minh bạch - Số hóa - Nâng tầm giá trị doanh nghiệp”

Các đại biểu dự hội thảo.

Trong thực tế, thương hiệu không chỉ được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm mà còn từ khả năng doanh nghiệp chứng minh được nguồn gốc, quá trình hình thành và thông tin liên quan đến sản phẩm.

Từ góc độ này, truy xuất nguồn gốc được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh quản lý thông tin sản phẩm mà còn góp phần phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản trị, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ, hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) đã trình bày chuyên đề: “Vai trò của sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc trong bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng”. Trong đó tập trung vào mối liên hệ giữa sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu bảo vệ thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) cũng đã giới thiệu giải pháp Tracking Stamp giúp truy xuất nguồn gốc và xác thực sản phẩm ứng dụng công nghệ lưu dữ liệu bằng chíp RFID tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Với giải pháp này giúp tạo lập thông tin nhận diện riêng cho sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối; giúp người tiêu dùng kiểm tra tính minh bạch thông tin sản phẩm.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh các nội dung về công nghệ, hội thảo cũng dành thời gian để cơ quan quản lý hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến truy xuất nguồn gốc, qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cập nhật thông tin và có cơ sở chủ động triển khai phù hợp với hoạt động của mình.

Ở góc độ xây dựng thương hiệu, giảng viên cao cấp Trường Đại học Thương mại, đồng thời là chuyên gia, cố vấn Chương trình phát triển thương hiệu quốc gia cũng đã trình bày chuyên đề: “Quản trị và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”. Đây là nội dung bổ sung góc nhìn về quản trị và phát triển thương hiệu trong bối cảnh các đơn vị đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự chương trình lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ về các chuyên đề tại hội thảo.

Thông qua các nội dung được trao đổi tại hội thảo, ban tổ chức kỳ vọng tạo ra không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Qua đó, giúp các bên có cơ hội trao đổi, cập nhật thêm thông tin về chính sách, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ, chủ động áp dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt, hiệu quả.