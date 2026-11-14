Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13: Tạo chuyển biến thực chất trong công tác tham mưu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH

Gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp trong thời gian tới

Phát biểu kết luận Hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, Hội thảo rất vinh dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến dự và có ý kiến chỉ đạo quan trọng, định hướng cho hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Thay mặt Văn phòng Quốc hội hai bên, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trong quá trình triển khai quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2024 - 2026, phương hướng hợp tác cho giai đoạn 2026 - 2028 sắp tới. Đồng thời, cũng đã trao đổi chuyên đề về kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; đổi mới công tác tổ chức tham mưu, phục vụ hoạt động của các Đoàn ĐBQH tại các địa phương; công tác ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử.

Cùng với đó, các đại biểu, đặc biệt là lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh của Việt Nam và Văn phòng HĐND các tỉnh của Lào đã có nhiều ý kiến trao đổi rất trách nhiệm, thiết thực và sinh động.

Đánh giá rất cao các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ghi nhận, các ý kiến đã được chuẩn bị một cách rất công phu, có chất lượng, bám sát thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan; chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất nhiều kiến nghị hữu ích.

“Những nội dung trao đổi không chỉ làm rõ kết quả hợp tác trong thời gian qua mà còn gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp trong thời gian tới. Các tham luận sẽ được tập hợp thành kỷ yếu để hai bên tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết.

Toàn cảnh hội thảo

Khẳng định hội thảo đã đạt được mục tiêu quan trọng là tăng cường trao đổi kinh nghiệm, củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời tạo thêm cơ sở để hai Văn phòng Quốc hội thống nhất định hướng hợp tác thiết thực cho giai đoạn tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, giá trị của hội thảo không chỉ nằm ở những vấn đề đã được thảo luận, mà quan trọng hơn là những kinh nghiệm và sự thống nhất chung sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực tiễn công tác của mỗi cơ quan.

Qua thảo luận, hai bên thống nhất giai đoạn vừa qua 2024 - 2026 hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong tham mưu phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và bồi dưỡng cán bộ. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH mỗi nước; đồng thời, tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai cơ quan.

“Tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của hai Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực phối hợp, sát cánh bên nhau trong thời gian vừa qua để đạt được kết quả hết sức tích cực”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bước vào nhiệm kỳ mới, Quốc hội hai nước đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone từ ngày 2 đến ngày 5/11 vừa qua đã mở ra những định hướng hợp tác mới cho hai Quốc hội. Trên cơ sở nội dung trao đổi tại hội thảo, hai bên đã bước đầu cụ thể hóa các nội dung trong thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Để quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm hai bên cần tập trung triển khai.

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào và các thỏa thuận giữa Lãnh đạo Quốc hội hai nước đã được ký kết.

Trong đó, cần chú trọng rà soát để cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã ký từ tháng 5/2022 để xem xét ký kết trong năm 2027; tham mưu tổ chức các hoạt động của Quốc hội hai nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Thứ hai, triển khai nghiêm túc, hiệu quả phương hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 đã được thống nhất tại hội thảo; tăng cường trao đổi đoàn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý văn bản điện tử, hướng tới xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng công tác tham mưu phục vụ của hai Văn phòng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh của Việt Nam với Văn phòng HĐND các tỉnh của Lào, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; mở rộng trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của đại biểu dân cử và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Thứ năm, duy trì tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động giao lưu định kỳ 2 năm một lần; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để lựa chọn các chủ đề sát thực tiễn, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi Văn phòng Quốc hội, bảo đảm mỗi hoạt động hợp tác đều có nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, sau hội thảo, mỗi bên chủ động cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành kế hoạch phối hợp một cách phù hợp; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và tiến độ thực hiện để thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt hơn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sự tin cậy và quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức hai Văn phòng Quốc hội, những định hướng hợp tác được thống nhất tại hội thảo sẽ sớm được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong công tác tham mưu phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH hai nước.