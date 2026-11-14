Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13: Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ

Giải quyết hài hòa những vấn đề phát sinh sau sáp nhập

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Văn phòng Quốc hội Lào Salermxay Nambou cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đảng Lào về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Quốc hội Lào đã thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Quốc hội.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Văn phòng Quốc hội Lào Salermxay Nambou trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Thắng

Quá trình nghiên cứu, xây dựng phương án được triển khai trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, gắn với lĩnh vực được giao phụ trách; đồng thời, thường xuyên báo cáo, trao đổi để thống nhất phương án với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của Quốc hội Lào khóa X đã có những điều chỉnh đáng kể theo hướng tinh gọn đầu mối. Số lượng Ủy ban giảm từ 9 xuống còn 5; Ban Thư ký Quốc hội được đổi tên thành Văn phòng Quốc hội; Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội được giải thể. Cùng với đó, các đầu mối cấp cục, vụ và cấp phòng cũng được rà soát, sắp xếp, giảm đáng kể so với trước kiện toàn.

Công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ được triển khai đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy. Theo Quyền Vụ trưởng Salermxay Nambou, việc điều chỉnh số lượng các chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện gắn với cơ cấu tổ chức mới, trong đó giảm số lượng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cũng như các chức danh quản lý cấp cục, vụ và phòng. Đồng thời, số lượng đại biểu Quốc hội là thành viên thường trực của các Ủy ban được tăng cường.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Chia sẻ về quá trình triển khai, Quyền Vụ trưởng Salermxay Nambou cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng đặt ra không ít khó khăn, nhất là trong quá trình chuyển đổi sang cơ cấu tổ chức mới. Đây cũng là lý do phía Lào mong muốn thông qua Hội thảo có thể trao đổi sâu hơn với Văn phòng Quốc hội Việt Nam, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của mình.

Một trong những nội dung được phía Lào đặc biệt quan tâm là kinh nghiệm xử lý những vấn đề phát sinh khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị, nhất là việc phân định chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để xảy ra chồng chéo hoặc gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng với đó là bài toán bố trí, sắp xếp cán bộ vào các vị trí công tác phù hợp với yêu cầu của tổ chức mới. Theo Quyền Vụ trưởng Salermxay Nambou, trong quá trình kiện toàn có thể phát sinh tình trạng trùng lặp chức vụ quản lý, chẳng hạn một cục có hai người cùng giữ chức vụ Cục trưởng hoặc số lượng Phó Cục trưởng vượt quá quy định. Đây là những tình huống cần có phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm yêu cầu tinh gọn tổ chức, đồng thời quan tâm đến tâm tư, tình cảm và quyền lợi chính đáng của cán bộ liên quan.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Từ thực tiễn đó, phía Lào mong muốn được Văn phòng Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phương án nhân sự sau sáp nhập, xử lý các trường hợp dôi dư chức danh lãnh đạo, quản lý, cũng như cách thức ổn định tổ chức, tư tưởng cán bộ trong quá trình chuyển đổi. Đây không chỉ là vấn đề về tổ chức, nhân sự mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả vận hành của bộ máy sau kiện toàn.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực

Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng là nội dung được Văn phòng Quốc hội Lào quan tâm. Theo Quyền Vụ trưởng Salermxay Nambou, cùng với việc sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc trong cơ cấu tổ chức mới.

Trên tinh thần đó, Văn phòng Quốc hội Lào đề nghị Văn phòng Quốc hội Việt Nam nghiên cứu, phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn dành cho cán bộ Quốc hội Lào. Các khóa học dự kiến kéo dài từ 1 - 2 tuần, với tần suất khoảng 2 khóa mỗi năm. Nội dung, chủ đề và chương trình cụ thể sẽ tiếp tục được hai bên trao đổi, thống nhất trong thời gian tới.

Thông qua các hoạt động hợp tác này, phía Lào mong muốn cán bộ có thêm điều kiện tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp làm việc và kỹ năng chuyên môn trong hoạt động của Quốc hội; qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc Quốc hội.