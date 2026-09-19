Hội thảo tổng kết mô hình canh tác cà phê thông minh niên vụ 2025-2026

Đại biểu tham gia hội thảo

Mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Bình Thuận (Cụm 13) được triển khai niên vụ 2025 -2026 với 3 hộ tham gia, tổng diện tích 3,4 ha. Tham gia mô hình các hộ được hỗ trợ phân NPK, phân hữu cơ vi sinh; phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân chuyển từ bón phân vãi mặt sang rạch hàng, đào rãnh, vùi và lấp đất; kết hợp tỉa cành, tạo tán, phát cỏ vùi gốc và quản lý sâu bệnh phù hợp với từng vườn.

Nông dân tham gia mô hình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê

Qua theo dõi việc áp dụng quy trình canh tác thông minh tại Cụm 13 cho thấy sự thay đổi rõ về phương pháp bón phân, tạo tán và chăm sóc vườn. Các lô mô hình được thực hiện đồng bộ hơn về định mức và phương pháp bón, cây sinh trưởng ổn định, bộ lá xanh và khả năng giữ quả tốt hơn so với trước đây theo nhận xét thực địa.

Các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế một số vườn cà phê sử dụng phân bón Bình Điền; trao đổi về quy trình kỹ thuật thu hái, chăm sóc cà phê cuối vụ và các giải pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham quan mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Bình Thuận

Chuyên gia tham gia chương trình hướng dẫn nông dân thu hái cà phê.