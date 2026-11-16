Hội thảo tổng kết dự án 'Trao quyền cho giáo viên' giai đoạn 2024-2026

Quang cảnh hội thảo tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Dự án ETI là chương trình nghiên cứu quốc tế giai đoạn 2023-2026, với sự tham gia của 11 quốc gia nhằm phát triển các mô hình bồi dưỡng giáo viên chất lượng, công bằng, hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Tại Việt Nam, dự án được VESPI (trước đây là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) triển khai giai đoạn 2024-2026, phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC) và Quỹ Giáo dục và Phát triển Công nghệ thông tin (FIT-ED, Philippines).

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, dự án đã khảo sát 1.121 giáo viên và cán bộ quản lý, qua đó hình thành 18 nhóm hoạt động giáo viên (Teacher Activity Groups-TAG), với 397 giáo viên tham gia thuộc ba lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; giáo dục địa phương; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Các giáo viên tham gia dự án tích cực thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đồng thiết kế bài học theo mô hình Nhóm hoạt động giáo viên - Ảnh: H.L

Báo cáo kết quả đánh giá cuối kỳ tại hội thảo ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phát triển chuyên môn. Thay vì tập huấn tập trung, mô hình TAG đã đưa việc học tập nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn lớp học thông qua chuỗi hoạt động liên trường: Cùng xác định vấn đề, thiết kế bài học, dạy thử nghiệm, dự giờ, phân tích minh chứng và điều chỉnh phương pháp dạy học.

Qua 4 đợt tập huấn trực tuyến (Zoom, Google Meet) kết hợp hỗ trợ thường xuyên và thực hành tại lớp, giáo viên đã chủ động hơn trong trao đổi chuyên môn, đồng thiết kế bài học, chia sẻ học liệu và sử dụng minh chứng từ hoạt động học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các giáo viên hoàn thành xuất sắc hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ dự án ETI giai đoạn 2024-2026 - Ảnh: H.L

Kết quả đánh giá cuối kỳ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hành dạy học, khi giáo viên chủ động hơn trong việc thiết kế bài học và sử dụng minh chứng từ học sinh để cải tiến phương pháp.

Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới quản trị giáo dục và định hướng chuyển đổi số, mô hình TAG đã mở ra khả năng bồi dưỡng thường xuyên trên diện rộng, tối ưu chi phí và thời gian di chuyển.

Tại hội thảo, các đại biểu và các địa phương đã đề xuất tiếp tục duy trì mạng lưới TAG trực tuyến, phát triển đội ngũ giáo viên nòng cốt để nhân rộng mô hình, hướng tới sự thay đổi bền vững trong phát triển chuyên môn giáo viên.