Hội thảo tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo - Ảnh: L.O

Dự án TALK được triển khai tại Quảng Trị từ tháng 7/2022 qua 4 giai đoạn, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Đến năm 2026, có 774 cán bộ quản lý và 5.597 giáo viên hoàn thành các lộ trình học tập, bồi dưỡng chuyên môn.

Kết quả khảo sát tại các trường thuộc 3 giai đoạn đầu cho thấy khoảng 95% giáo viên tham gia khảo sát có đủ năng lực áp dụng phương pháp tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai dự án, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiệu quả và các thay đổi tích cực trong thực tiễn giảng dạy; đồng thời thảo luận giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình, phương pháp đã được áp dụng, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.