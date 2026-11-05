Hội thảo tổng kết đề tài nghiên cứu phát triển mô hình nuôi tôm biển kết hợp trồng rong biển

Các đại biểu là cán bộ chuyên môn thuộc các sở, ngành và địa phương tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên cứu, triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ tuần hoàn kết hợp đa loài (CTU-RAS); đồng thời giới thiệu kết quả nghiên cứu, ứng dụng rong câu trong xử lý nước thải và trong mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến.

Theo PGS.TS Lê Quốc Việt, Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ biển, Trường Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ tuần hoàn kết hợp đa loài (CTU-RAS) đã được Đại học Cần Thơ nghiên cứu chuyên sâu từ năm 2018 và từng bước ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, giải pháp công nghệ này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Thời gian qua, mô hình CTU-RAS đã được triển khai tại 3 địa điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Kết quả nghiệm thu vào tháng 8/2025 cho thấy năng suất đạt khoảng 34 tấn/ha.

PGS.TS Lê Quốc Việt chia sẻ kết quả nghiên cứu mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ tuần hoàn kết hợp đa loài.

Từ kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế, PGS.TS Lê Quốc Việt cho biết, thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đánh giá các chỉ số cụ thể về khả năng giảm phát thải và mức độ an toàn của sản phẩm. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện mô hình từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, từng bước nhân rộng tại những địa phương có điều kiện phù hợp.

Với nguồn rong biển phong phú tại Cà Mau, việc kết hợp trồng rong biển trong các mô hình nuôi tôm được đánh giá là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nghề nuôi tôm thân thiện với môi trường, gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình sản xuất phù hợp với từng loại hình nuôi trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trường Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ, chia sẻ kết quả nghiên cứu ứng dụng rong câu trong xử lý nước thải và mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến tại Cà Mau.

Đối với đề tài nghiên cứu sử dụng rong câu trong xử lý nước thải và mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trường Thuỷ sản, Đại học Cần Thơ cho biết, qua khảo sát 120 hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, kết quả cho thấy rong câu góp phần cải thiện chất lượng nước, đồng thời là nguồn thức ăn trực tiếp cho các loài thuỷ sản như cá, tôm, cua và tạo nơi trú ẩn cho chúng. Vì vậy, rong câu được đánh giá là loài có tiềm năng phát triển trong các mô hình nuôi kết hợp tôm, cá.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài là cơ sở quan trọng để hoàn thiện mô hình nuôi kết hợp đa loài theo hướng tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển ngành thuỷ sản Cà Mau theo hướng bền vững./.