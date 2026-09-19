Hội thảo, tọa đàm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đồng chí Đỗ Quang Vịnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai chủ trì hội thảo, tọa đàm.

Quang cảnh hội thảo.

Với chủ đề “Chung tay phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nữ dưới 18 tuổi sinh con - Vì tương lai giống nòi và hạnh phúc cộng đồng”, chương trình là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước và những người làm công tác thực tiễn tại cơ sở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Đại biểu dự hội thảo, tọa đàm.

Các đại biểu đã xem phóng sự “Chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Vì tương lai giống nòi và hạnh phúc cộng đồng”; trao đổi về các mô hình, cách làm phù hợp tại cơ sở; vai trò của chính quyền trong quản lý, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ; vai trò của gia đình, cộng đồng, người có uy tín và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống tảo hôn.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo, tọa đàm.

Các đại biểu cũng trao đổi nhiều vấn đề, tình huống phát sinh từ thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước giải đáp, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nữ dưới 18 tuổi sinh con.