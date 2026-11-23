Sáng 23-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình liên kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực”. Đây là hội thảo khoa học lần thứ nhất trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Mô hình và giải pháp liên kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực phục vụ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do bà Lê Thái Trường Thi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành, các nhà khoa học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về: Khung pháp lý xây dựng mô hình liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng ở Khánh Hòa hiện nay - thực trạng và giải pháp; hiệu quả liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp từ góc độ doanh nghiệp; khung tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong giáo dục và đào tạo.

Đại diện một số doanh nghiệp tham dự hội thảo.

Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi, chia sẻ về thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình liên kết nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, thực tập và tuyển dụng nguồn nhân lực.

Một đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Đại diện doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thông qua hội thảo, nhóm thực hiện đề tài đã tiếp thu những ý kiến phát biểu, thảo luận và phản biện tâm huyết, sâu sắc từ các nhà khoa học, các quản lý giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để làm cơ sở hoàn thiện đề tài.