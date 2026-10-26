Sáng 26-10, trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh tổ chức Hội thảo “Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến”. Tham gia hội thảo có gần 400 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và cán bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu những tiện ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tập trung vào hồ sơ bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và Sổ sức khỏe điện tử. Các chuyên đề cũng làm rõ những tính năng của hệ sinh thái sổ khám điện tử như: Khả năng kết nối, liên thông dữ liệu y tế, tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, đặt lịch khám trực tuyến, tích hợp thông tin với ứng dụng VNeID và các giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, hội thảo trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, nhất là hành vi mạo danh bệnh viện, nhân viên y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội; giả mạo thông báo cập nhật hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tài khoản; lừa đảo tài chính qua mạng và sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói (deepfake).

Trong khuôn khổ chương trình, người tham dự còn được hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản, kích hoạt Sổ khám điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại cá nhân; trải nghiệm công nghệ, tham gia đố vui tương tác và xử lý các tình huống thực tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Phiên thảo luận, đối thoại trực tiếp tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi, giải đáp vướng mắc liên quan đến liên thông dữ liệu y tế, tích hợp sổ khám trên VNeID, thanh toán viện phí, bảo mật thông tin cá nhân và các kênh tiếp nhận phản ánh về lừa đảo.

Chuyên gia đến từ VNPT Khánh Hòa trình bày tiện ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Đoàn viên tham gia giao lưu với chuyên gia.

Hội thảo góp phần giúp người dân tiếp cận, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Qua đó, mỗi người tham dự có thể trở thành một “tuyên truyền viên số”, lan tỏa kiến thức, kỹ năng sử dụng tiện ích số và bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lừa đảo trong cộng đồng.

PHƯƠNG LY