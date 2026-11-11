Hội thảo thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp Lào Cai

Tham dự hội thảo có đại diện Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện các viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ.

Toàn cảnh Hội thảo “Ứng dụng và chuyển giao công nghệ - động lực đổi mới và phát triển doanh nghiệp Lào Cai”.

Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông, lâm sản, nguồn dược liệu đặc hữu cùng hệ thống giao thông, cửa khẩu và hạ tầng đang được đầu tư, Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn còn gặp khó khăn về công nghệ bảo quản, chế biến sâu, quản trị sản xuất, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và kết nối đầu ra bền vững.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, các diễn giả tập trung giới thiệu những giải pháp kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp địa phương. Trong đó, trọng tâm là nhóm công nghệ bảo quản, chế biến sâu nông - lâm sản, dược liệu; đặc biệt việc lựa chọn công nghệ sấy phù hợp hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ứng dụng, chuyển giao cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, các tham luận tập trung vào thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị), chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường. Nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu, nổi bật là nền tảng Check VN phục vụ truy xuất nguồn gốc, xác thực chống hàng giả, quản lý nông nghiệp và kết nối cung cầu; nền tảng thương mại số hỗ trợ tiêu thụ nông sản; giải pháp tích hợp viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI) phục vụ quản lý tài nguyên, giám sát sử dụng đất, công trình và tài sản trên đất.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ.

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ được kết nối trực tiếp với nhà khoa học, viện nghiên cứu, tổ chức và đơn vị cung cấp giải pháp phù hợp. Đây cũng là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng các bên liên quan xác định nhu cầu thực tế, tiếp tục khảo sát, tư vấn, thử nghiệm và triển khai chuyển giao công nghệ sau hội thảo.