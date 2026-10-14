Hội thảo thúc đẩy tăng trưởng du lịch Sa Pa từ 4 đề án trọng điểm

Quang cảnh hội thảo tăng trưởng du lịch Sa Pa thông qua 4 đề án phát triển cây ăn quả, hoa, kinh tế đêm và ki-ốt số.

Tham dự hội thảo có đồng chí Tô Ngọc Liễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng các chuyên gia, diễn giả và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương xác định 4 đề án trọng tâm gồm: Phát triển cây ăn quả ôn đới bản địa, xây dựng không gian hoa, phát triển kinh tế ban đêm và triển khai ki-ốt số gắn với wi-fi công cộng.

Các đại biểu dự hội thảo.

Điểm đáng chú ý, các đề án được định hướng triển khai theo hướng bổ trợ, liên kết với nhau, vừa khai thác giá trị cảnh quan, nông nghiệp và văn hóa bản địa, vừa phát triển dịch vụ, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Sa Pa.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại hội thảo là giải pháp phát triển kinh tế ban đêm, hướng tới hình thành các tuyến phố chuyên doanh và những sản phẩm dịch vụ đặc trưng, góp phần mở rộng không gian, thời gian trải nghiệm của du khách.

Các diễn giả thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế đêm, tạo động lực tăng trưởng du lịch Sa Pa.

Theo diễn giả Cao Tấn Dương - Trưởng phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán nhà nước, hiệu quả của mô hình kinh tế đêm tại đô thị du lịch miền núi không chỉ phụ thuộc vào quy mô đầu tư hạ tầng mà quan trọng hơn là phương thức tổ chức, quản trị và phân chia lợi ích.

Từ kinh nghiệm quốc tế, diễn giả đề xuất 5 nhóm giải pháp gồm: định vị bản sắc riêng cho “đêm Sa Pa”; tổ chức thí điểm có thời hạn; xác định cộng đồng bản địa là chủ thể; thiết lập đầu mối điều phối thống nhất và xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả.

Những gợi mở này đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế đêm theo hướng có tổ chức, phù hợp với đặc thù đô thị du lịch miền núi, đồng thời bảo đảm sự tham gia và hưởng lợi của người dân địa phương.

Đối với đề án phát triển không gian hoa, các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cảnh quan du lịch có bản sắc, kết hợp bảo vệ môi trường và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Bà Nguyễn Phương Lân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV du lịch Cát Cát chia sẻ về xây dựng phường Sa Pa trở thành xứ sở các loài hoa.

Chia sẻ kinh nghiệm 15 năm phát triển du lịch tại Cát Cát, bà Nguyễn Phương Lân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Du lịch Cát Cát, cho rằng chương trình Green Sa Pa cần được xây dựng trên ba trụ cột: người dân chủ động gìn giữ môi trường sống; doanh nghiệp có trách nhiệm đầu tư, bảo vệ cảnh quan; du khách cùng trân trọng và chung tay bảo vệ Sa Pa.

Theo đó, mục tiêu xây dựng Sa Pa “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ hệ thống chiếu sáng, chăm sóc cây xanh đến thu gom rác thải, xử lý nước thải và quản lý kiến trúc, biển hiệu phù hợp bản sắc địa phương.

Định hướng này không chỉ hướng tới tạo dựng hình ảnh một đô thị du lịch xanh mà còn góp phần phát triển các sản phẩm tham quan, trải nghiệm cảnh quan hoa trong nhiều thời điểm của năm.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, đề án phát triển ki-ốt số gắn với Wi-Fi công cộng được kỳ vọng tạo thêm tiện ích, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và hỗ trợ du khách trong quá trình khám phá Sa Pa.

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT IGB Group, đề xuất phát triển hệ thống ki-ốt số theo hướng tiện ích, nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy du lịch thông minh tại Sa Pa.

Ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị IGB Group, nhấn mạnh hiệu quả của hệ thống ki-ốt số không nằm ở số lượng thiết bị, mức độ hiện đại hay số chức năng được tích hợp mà ở giá trị sử dụng thực tế.

Theo ông, vấn đề cốt lõi là xây dựng các ki-ốt trở thành điểm cung cấp thông tin, dịch vụ thuận tiện, được du khách sử dụng thường xuyên và có khả năng kết nối, phát triển cùng hệ sinh thái du lịch số của địa phương.

Cách tiếp cận này hướng đến việc ứng dụng công nghệ một cách thực chất, lấy nhu cầu và trải nghiệm của du khách làm trung tâm, từng bước thúc đẩy du lịch thông minh tại Sa Pa.

Đề án phát triển cây ăn quả ôn đới bản địa mở ra hướng khai thác giá trị nông nghiệp đặc sản kết hợp với hoạt động tham quan, trải nghiệm và chế biến sản phẩm.

Các diễn giả trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch trải nghiệm, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy du lịch bền vững tại Sa Pa.

Theo ông Lâm Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sâu Chua Mỹ Tửu Sapa, việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa mận đỏ Sa Pa có tính khả thi nếu được định hướng theo mô hình đặc sản có giá trị cao, sản lượng giới hạn và kiểm soát chất lượng.

Thay vì chỉ tập trung vào thu hoạch, tiêu thụ quả tươi, Sa Pa có thể phát triển chuỗi trải nghiệm theo mùa hoa, mùa quả; tổ chức hoạt động tham quan vùng trồng, thu hoạch và chế biến cùng người dân.

Bên cạnh đó, những sản phẩm như mật ong hoa mận, rượu mận, mận sấy dẻo và siro mận có thể góp phần nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng khả năng khai thác sản phẩm ngoài mùa thu hoạch.

Định hướng được diễn giả đưa ra là phát triển mận đỏ Sa Pa trở thành thương hiệu nông sản gắn với du lịch đặc trưng của địa phương và vùng Tây Bắc, dựa trên giá trị bản sắc, chất lượng và trải nghiệm bốn mùa.

Không chỉ trao đổi, thảo luận tại hội trường, chương trình còn tổ chức khảo sát thực địa tại các địa điểm gắn với 4 đề án.

Các đại biểu khảo sát thực tế mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại khu vực Sâu Chua, định hướng phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch trải nghiệm tại Sa Pa.

Các đoàn công tác, đơn vị và doanh nghiệp đã khảo sát vùng trồng cây ăn quả ôn đới tại Sâu Chua; mô hình vườn hoa khu vực ga đi cáp treo Fansipan; hoạt động kinh tế đêm tại khu Tây Bắc và vị trí thí điểm ki-ốt số tại chợ văn hóa Sa Pa.

Hoạt động khảo sát giúp các đại biểu đối chiếu những đề xuất với điều kiện thực tế, nhận diện tiềm năng, những vấn đề cần giải quyết và trao đổi định hướng tổ chức thực hiện phù hợp.

Lãnh đạo phường Sa Pa tặng hoa, chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Thông qua hội thảo, nhiều kinh nghiệm, mô hình và đề xuất đã được chia sẻ, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn để phường Sa Pa tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các đề án.

Việc kết hợp phát triển nông nghiệp đặc sản, không gian hoa, kinh tế đêm và hạ tầng du lịch số được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm, hướng tới xây dựng Sa Pa trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc, hiện đại và phát triển bền vững.