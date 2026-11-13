Hội thảo “Thúc đẩy mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Bắc, hỗ trợ thương mại hóa sáng kiến, sáng chế không chuyên”

Quang cảnh hội thảo.

Các đồng chí: Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và ĐMST (Cục ĐMST) đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành, trường đại học, doanh nghiệp có sáng chế, sáng kiến hữu ích không chuyên trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, việc phát triển hệ sinh thái ĐMST, tăng cường liên kết giữa các chủ thể và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Cùng với việc phát triển mạng lưới trung tâm ĐMST, việc hỗ trợ phát triển và thương mại hóa các sáng kiến, sáng chế không chuyên được quan tâm hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để phát huy tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, từng bước đưa các sáng kiến có giá trị vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồng chí Nguyễn Công Đức, Trưởng Phòng khai thác thông tin sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia tham luận tại hội thảo.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và môi trường xanh tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Đàm Thị Thanh, cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và chủ thể sáng kiến, sáng chế đã trao đổi về cơ chế, chính sách hiện hành và định hướng hình thành mạng lưới trung tâm ĐMST vùng; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đưa các sáng kiến, sáng chế không chuyên vào thực tiễn đời sống.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và đăng ký bảo hộ sáng chế được chia sẻ, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa các giải pháp kỹ thuật; vai trò của doanh nghiệp, trường học và trung tâm ĐMST trong việc hoàn thiện sản phẩm và kết nối thị trường. Đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho các sáng kiến địa phương.

TS. Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và ĐMST phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và ĐMST ghi nhận những ý kiếm tham luận tại hội thảo đã làm rõ nội dung cốt lõi cần tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới đó là: phát triển mạng lưới trung tâm ĐMST gắn với nhu cầu thực tế; hỗ trợ toàn diện sáng chế không chuyên theo chuỗi từ đánh giá, hoàn thiện, bảo hộ đến ứng dụng và thương mại hóa và công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường và các chủ thể sáng chế.

Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu là cơ sở để Trung tâm Hỗ trợ và ĐMST tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ĐMST ngày càng phát triển.

Hội thảo đã đặt nền móng cho việc kết nối và phát triển mạng lưới các trung tâm ĐMST khu vực miền Bắc, giúp tối ưu hóa nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời mở ra hướng đi toàn diện hỗ trợ các sáng chế quần chúng đi từ ý tưởng, đăng ký bảo hộ đến ứng dụng và thương mại hóa thành công.