Hội thảo thông qua bản thảo lần 2 sách 'Lịch sử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch'

Các đại biểu đóng góp ý kiến bản thảo cuốn sách lần 2 "Lịch sử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1946 - 2026)".

Cuốn sách “Lịch sử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1946 - 2026)” là công trình khoa học quan trọng được triển khai thực hiện theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025". Bản thảo lần 1 của công trình gồm 6 chương, đã bước đầu tập hợp, hệ thống hóa toàn diện các sự kiện, mốc son lịch sử, quá trình hình thành, phấn đấu và phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh qua từng giai đoạn trong suốt 80 năm (1946 - 2026).

Ngay sau hội thảo lần 1, ban biên soạn, tổ sưu tầm khai thác tư liệu, bộ phận thư ký tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu để hoàn thiện bản thảo lần 2 nhằm bổ sung, chỉnh sửa, biên tập lại bố cục nội dung bản thảo ngắn gọn, súc tích về nội dung chính của cuốn sách, tiến trình lịch sử và tổ chức bộ máy; nội dung chuyên môn và sự cân đối các lĩnh vực; tư liệu, hình thức thể hiện và phần bổ trợ.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà nghiên cứu và các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ đóng góp ý kiến bản thảo cuốn sách lần 2; nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm chỉnh sửa vào bố cục, tính xác thực của sự kiện, hình ảnh minh họa cũng như văn phong thể hiện. Góp ý ban biên soạn cần rút gọn lại các chương của cuốn sách, nêu đặc điểm phát triển nổi bật, văn phong diễn đạt cần phù hợp hơn; một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực cần cân nhắc sắp xếp gọn hơn; việc sử dụng thuật ngữ, địa danh, tên đơn vị hành chính theo từng thời kỳ; hệ thống chú thích, nguồn dẫn, hình ảnh minh họa và phụ lục; lựa chọn một số ảnh hoạt động của ngành...

Các ý kiến tập trung làm sâu sắc thêm vai trò của ngành trong từng giai đoạn cách mạng: Từ thời kỳ kháng chiến cứu nước, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội đến thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hôm nay. Qua bản thảo cuốn sách lần 2 nhằm thống nhất các nội dung chỉnh lý cuối cùng làm cơ sở để ban biên soạn hoàn thiện bản thảo, phục vụ công tác nghiệm thu và thực hiện các quy trình xin cấp phép xuất bản theo quy định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp sâu sắc, khách quan của các đại biểu. Ban biên soạn sẽ tiếp thu nghiêm túc, rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo cuốn sách lần 2 “Lịch sử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1946 - 2026)” đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định để kịp thời xuất bản cuốn sách đảm bảo chất lượng cao, đúng thời gian quy định.