Hội thảo thông qua bản thảo lần 1 cuốn sách Lịch sử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1946 - 2026)

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình phát biểu tại hội thảo.

Cuốn sách Lịch sử Sở VHTT&DL (1946 - 2026) là công trình được biên soạn theo Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025.

Bản thảo lần 1 cuốn sách Lịch sử Sở VHTT&DL (1946 - 2026) gồm 6 chương, bước đầu tập hợp, hệ thống hóa các tư liệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành VHTT&DL qua các thời kỳ. Từ Ty Thông tin - Tuyên truyền đến quá trình thay đổi tên gọi, tổ chức bộ máy và sự phát triển của lĩnh vực VHTT&DL; đồng thời làm rõ những dấu mốc quan trọng, thành tựu nổi bật; phản ánh những hoạt động chủ yếu của ngành gắn với từng giai đoạn lịch sử của tỉnh và đất nước; ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển của ngành; các sự kiện, dấu mốc lịch sử quan trọng; những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực VHTT&DL qua các thời kỳ; các thông tin tài liệu, số liệu liên quan; nội dung, kết cấu, chất lượng các bài viết trong cuốn sách; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung về tiêu đề, nội dung và hình thức của bản thảo cuốn sách.

Để nội dung cuốn sách thêm sinh động, hấp dẫn, các đại biểu đề nghị Ban Biên soạn liệt kê các số liệu có hệ thống để minh chứng cho thành quả đạt được, tránh dàn trải; bổ sung một số ảnh tư liệu vào cuốn sách để làm nổi bật hơn các thành tựu về VHTT&DL.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội thảo, Giám đốc Sở VHTT&DL Tô Vũ Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn sách Lịch sử Sở VHTT&DL (1946 - 2026) ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp, bổ sung của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đề nghị Ban Biên soạn, tổ sưu tầm, khai thác tư liệu tiếp tục khai thác, sưu tầm, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cuốn sách, bảo đảm về tiến độ thời gian và chất lượng; mong các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi về Ban Biên soạn chỉnh sửa, bổ sung nhằm kịp thời xuất bản và phát hành cuốn sách.