Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026: Khí thế thi đua trên các sân đấu

Có mặt để cổ vũ đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị, Thượng sĩ Lưu Tiến Đạt, học viên Đại đội 13C5, không giấu được niềm vui khi chứng kiến đội bóng của trường ghi bàn mở tỷ số: “Tôi thực sự đang rất vui mừng và hào hứng khi cổ vũ cho trường mình. Tôi mong đội bóng của trường sẽ giành chiến thắng”, Thượng sĩ Lưu Tiến Đạt chia sẻ.

Không khí cổ vũ sôi động của các cổ động viên đội bóng đá Trường Sĩ quan Chính trị.

Theo Thượng sĩ Lưu Tiến Đạt, đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị đã có khoảng hai tháng luyện tập chuẩn bị cho hội thao. Đội ngũ cổ động viên cũng chủ động có mặt từ sớm để tiếp sức cho các cầu thủ. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đồng hành của đồng đội cũng góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân đấu.

Và đáp lại những màn cổ vũ sôi động của các cổ động viên trên khán đài, đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị đã xuất sắc đánh bại đội bóng Trường Sĩ quan Lục quân 2 để góp mặt trong trận chung kết khối 3.

Đằng sau những trận đấu sôi nổi là quá trình luyện tập nghiêm túc và sự chuẩn bị bền bỉ của các vận động viên. Mỗi người đến hội thao với mục tiêu riêng, nhưng đều chung quyết tâm thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Đại úy Nguyễn Minh Vũ, huấn luyện viên đội bóng chuyền Học viện Lục quân, bày tỏ niềm tự hào khi tham gia hội thao, đồng thời khẳng định quyết tâm của đội tuyển. Anh khẳng định: “Tôi và đội tới đây với quyết tâm đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thứ hạng cao nhất”.

Không phải sự chuẩn bị nào cũng diễn ra thuận lợi. Trung sĩ Mã Đình Tân, học viên Học viện Biên phòng cho biết, thời gian luyện tập hạn chế cùng thời tiết thất thường đã đặt ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm giúp các vận động viên khắc phục trở ngại, sẵn sàng bước vào tranh tài. Với Tân, niềm hạnh phúc còn đến từ cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đồng đội và các lực lượng trong Quân đội, cùng đại diện đơn vị tham gia một sân chơi thể thao quy mô toàn quân.

Những kết quả bước đầu cho thấy sự chuẩn bị tích cực của các đoàn vận động viên, đồng thời phản ánh sức lan tỏa của phong trào thể dục, thể thao trong các học viện, trường sĩ quan, trường đại học Quân đội. Hội thao là môi trường để cán bộ, học viên, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, nâng cao bản lĩnh, tăng cường giao lưu và củng cố đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Màn cổ vũ đặc biệt của các cổ động viên đội bóng đá Trường Sĩ quan Chính trị. Video: HOA LƯ