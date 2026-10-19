Sáng 19/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu khai mạc Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thao dự và chủ trì khai mạc.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Ban tổ chức Hội thao động viên các đoàn tham dự Hội thao. Ảnh: Việt Trung

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục thể thao với mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức cơ động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt đối với đội ngũ sĩ quan tương lai.

Hội thao diễn ra từ ngày 19-23/10.

Tham dự Hội thao có hơn 1.700 VĐV đến từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, tranh tài ở 9 môn thể thao, gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn, chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m.