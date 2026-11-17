Dự hội thảo có Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh; ông Jim Long, Tùy viên DEA tại Hà Nội; các chuyên gia, giảng viên DEA cùng đại diện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và đại diện Công an các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu nhấn mạnh tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và hoạt động chuyển hướng bất hợp pháp tiền chất, hóa chất phục vụ sản xuất ma túy.

Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo.

Các tổ chức tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng và các phương thức vận chuyển, thanh toán hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội. Đại tá Hoàng Tâm Hiếu đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và DEA, nhất là trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và đào tạo, nâng cao năng lực.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Melissa A. Brown nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó với các mối đe dọa từ tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy tổng hợp và fentanyl. Bà Melissa A. Brown đề cao vai trò của việc tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, kiểm soát tiền chất và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong phòng, chống ma túy.

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trong 3 ngày, từ 17 đến 19-11, các chuyên gia tham dự hội thảo tập trung trao đổi về xu hướng của ma túy tổng hợp và tiền chất ma túy; nhận diện phòng thí nghiệm sản xuất ma túy; các biện pháp bảo đảm an toàn khi xử lý hóa chất nguy hiểm và kinh nghiệm điều tra, phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy…

Hội thảo góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.