Hội thảo SEDBM9: Học viện Tài chính kiến tạo mạng lưới tri thức, thúc đẩy phát triển bền vững

Hội thảo có sự đồng hành của 8 đơn vị đồng tổ chức gồm: Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Greenwich (Vương quốc Anh); Đại học RMIT (Australia); Đại học Trung văn Hồng Kông (Thâm Quyến); Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Trung văn Hồng Kông (Thâm Quyến); Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh); Viện Nhịp cầu Tri thức (Knowledge Bridge). Hội thảo thu hút hàng nghìn đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và những bất định của kinh tế toàn cầu, Hội thảo tập trung vào thông điệp: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ con người và môi trường; nghiên cứu khoa học phải trở thành luận cứ cho chính sách và động lực cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế bền vững và Quản trị kinh doanh” lần thứ 9 (SEDBM9).

Chuyển hóa các kết quả khoa học thành khuyến nghị chính sách khả thi

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang biến đổi mạnh mẽ, khôn lường dưới tác động đồng thời của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và những bất định kinh tế, chính trị, quân sự trên toàn cầu. Những biến đổi ấy không chỉ làm thay đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị, mà còn đặt ra câu hỏi căn bản: Làm thế nào để tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững, đổi mới đi đôi với bao trùm, và hiệu quả kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội?

Đối với Việt Nam, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kỹ thuật số, thúc đẩy tài chính xanh, hoàn thiện quản trị hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang mở ra cả cơ hội lẫn những bài toán chính sách mới.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, để giải quyết những bài toán nói trên không chỉ dựa vào các kết quả nghiên cứu riêng lẻ, mà cần có những bằng chứng khoa học đáng tin cậy, đối thoại liên ngành và cơ chế đưa tri thức vào thực tiễn quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh. Đó chính là giá trị cốt lõi của SEDBM và SEDBM 2026 nói riêng.

Bước sang kỳ tổ chức thứ chín, Hội thảo tiếp tục khẳng định tính kế thừa của một diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, nơi các ý tưởng được kiểm chứng qua tranh luận khoa học, các kinh nghiệm được chia sẻ xuyên biên giới và những vấn đề phát triển được tiếp cận từ nhiều góc nhìn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều nhấn mạnh, Học viện Tài chính luôn xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế là những động lực chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và vị thế học thuật. Học viện không xem việc đăng cai SEDBM 2026 đơn thuần là tổ chức một sự kiện; mà còn mong muốn trở thành một chủ thể tích cực kiến tạo mạng lưới tri thức, kết nối các nhà khoa học, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, chuyển hóa các kết quả khoa học thành khuyến nghị chính sách khả thi, giải pháp quản trị hiện đại có thể ứng dụng và có những đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế bền vững.

Lãnh đạo Học viện Tài chính cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Phó Giám đốc Học viện Tài chính đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo tập trung tham luận, thảo luận làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế bền vững, quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều bày tỏ kỳ vọng từ các trao đổi, thảo luận thực chất tại Hội thảo có thể đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp quản trị có tính khả thi; đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu liên ngành và hợp tác công bố quốc tế.

"Giá trị bền vững của SEDBM phải được thể hiện ở những câu hỏi nghiên cứu tiếp tục được theo đuổi, những dự án hợp tác được hình thành, những sáng kiến chính sách được phát triển và những thế hệ học giả trẻ được truyền cảm hứng. Từ một sự kiện thường niên, chúng tôi mong muốn SEDBM ngày càng trở thành nền tảng hợp tác học thuật dài hạn, có uy tín và có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế", PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều cho hay.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu kinh tế bền vững

SEDBM là chuỗi hội thảo khoa học quốc tế thường niên, năm 2026 bước sang lần thứ chín. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, gợi mở các giải pháp cho bài toán phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những biến động của kinh tế toàn cầu. Các bài viết gửi Hội thảo đều được tổ chức phản biện độc lập, bảo đảm yêu cầu cao về chất lượng học thuật.

Đối với Việt Nam, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những ưu tiên then chốt trong giai đoạn mới. Hội thảo hướng tới mục tiêu kết nối nhà trường, nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những khuyến nghị chính sách và giải pháp quản trị có tính ứng dụng; đồng thời thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu chung giữa các đối tác trong nước và quốc tế.

GS. Bohui Zhang, Giám đốc điều hành Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Trung văn Hồng Kông (Thâm Quyến) phát biểu tại Hội thảo.

Chương trình Hội thảo diễn ra từ ngày 12 - 14/11, trong đó ngày làm việc chính 13/11 gồm ba báo cáo chính và các phiên chuyên đề song song về kinh tế và chính sách công; kế toán và phát triển bền vững; tài chính bền vững; quản trị kinh doanh; tài chính - ngân hàng - thuế.

Ba diễn giả chính là những học giả có uy tín quốc tế: GS. Bohui Zhang, Giám đốc điều hành Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Trung văn Hồng Kông (Thâm Quyến); GS. Tam Nguyen, Trường Kinh doanh Nottingham, Đại học Nottingham Trent; GS. Petros Ieromonachou, Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Trao đổi tri thức, Trường Kinh doanh Greenwich, Đại học Greenwich.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức, Hội thảo đã tiếp nhận 159 bài viết của các tác giả đến từ 51 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức, trong đó có 4 cơ sở quốc tế; 25 đơn vị gửi từ 2 bài trở lên. Những con số này cho thấy sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng nghiên cứu và khả năng kết nối của diễn đàn SEDBM. Tại phiên bế mạc, số bài được chấp nhận chính thức là 82 bài, số bài trình bày là 36 bài; các tác giả và đại biểu đến từ 5 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Hội thảo đã lựa chọn và trao giải cho 8 bài báo tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận đối với những công trình có chất lượng học thuật, tính mới và tiềm năng đóng góp cho thực tiễn.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã nhấn mạnh ba giá trị trọng tâm. Thứ nhất, các nghiên cứu về phát triển kinh tế bền vững, tài chính, kế toán - kiểm toán, quản trị nhân lực và marketing đã góp phần mở rộng cách tiếp cận liên ngành, đặt hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ với trách nhiệm xã hội, môi trường và năng lực chống chịu. Thứ hai, các trao đổi đã gợi mở những vấn đề có ý nghĩa đối với Việt Nam: đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và kinh tế dữ liệu, thúc đẩy tài chính xanh, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, SEDBM tiếp tục khẳng định giá trị của một mạng lưới hợp tác học thuật có tính kế thừa.

Sinh viên Học viện Tài chính tham dự Hội thảo.

Từ thành quả của SEDBM 2026, Học viện Tài chính mong muốn cùng các đối tác phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành và dự án nghiên cứu chung; thúc đẩy công bố quốc tế, trao đổi, bồi dưỡng giảng viên và nhà nghiên cứu trẻ; đồng thời thiết lập những cơ chế đối thoại thường xuyên giữa đại học, viện nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và doanh nghiệp. Mục tiêu là chuyển từ những cuộc gặp gỡ thường niên sang hợp tác có chương trình, có sản phẩm và có tác động lâu dài.