Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày tổng quan nghiên cứu, những phát hiện chính và khuyến nghị từ nghiên cứu chung của UNICEF và UNFPA về tình trạng tảo hôn, chung sống khi chưa đủ tuổi kết hôn tại Việt Nam. Theo phân tích dữ liệu MICS 2020 - 2021, kết hôn trẻ em ảnh hưởng nhiều hơn đến trẻ em gái. Cụ thể, gần 15% phụ nữ từ 20 - 24 tuổi đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trước 18 tuổi. Trong nhóm phụ nữ và nam giới từ 20 - 49 tuổi, tỷ lệ này cao hơn ở khu vực nông thôn, các hộ gia đình nghèo hơn và các vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Phụ nữ có trình độ học vấn thấp hoặc không được đi học cũng có tỷ lệ kết hôn trẻ em cao hơn đáng kể. Kết hôn trẻ em phổ biến trong nhóm phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số…

Đại biểu các xã tham gia dự án dự hội thảo.

Tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 82,62% dân số. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán riêng, tạo nên sự đa dạng và giàu bản sắc của Điện Biên. Tuy nhiên, một số phong tục, tập quán lạc hậu, trong đó có tình trạng tảo hôn và sống chung như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn còn tồn tại và gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ghi nhận 6.987 trường hợp tảo hôn trên tổng số 25.031 người kết hôn, chiếm 27,9%. Tình trạng này chủ yếu tập trung tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc Mông.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ giải pháp duy trì việc học tập, hỗ trợ trẻ em đã nghỉ học quay trở lại trường; bảo đảm các em được tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, riêng tư, bảo mật, không bị kỳ thị hay phán xét. Đồng thời, đề xuất cách thức thay đổi nhận thức, quan niệm của gia đình, dòng họ và người có uy tín tại thôn, bản; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong phát hiện sớm, tư vấn và hỗ trợ kịp thời các trường hợp có nguy cơ tảo hôn.

Hội thảo là dịp chia sẻ những phát hiện, khuyến nghị từ nghiên cứu của UNICEF và UNFPA; đồng thời tạo diễn đàn để các sở, ban, ngành và địa phương trao đổi thực tiễn, nhận diện những khó khăn, đề xuất giải pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thay đổi nhận thức, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và chung sống như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn trên địa bàn tỉnh.