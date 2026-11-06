Hội thảo quốc tế về cải tiến năng suất theo tiêu chuẩn ISO 56000

Hội thảo còn có sự tham dự của 78 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, trong nước hoạt động trong lĩnh vực năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nước và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển đổi nhanh chóng dưới tác động của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và những yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, nâng cao năng suất tiếp tục là một trong những động lực quan trọng, quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi ngành và mỗi doanh nghiệp.

Các phương pháp cải tiến năng suất truyền thống, mặc dù vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng đang đứng trước yêu cầu phải được bổ sung bằng những cách tiếp cận mới. Trong đó đổi mới sáng tạo trở thành động lực xuyên suốt trong hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Đổi mới sáng tạo không chỉ là nghiên cứu, phát triển công nghệ mới hay tạo ra sản phẩm mới mà còn thể hiện ở khả năng cải tiến quy trình, đổi mới mô hình quản trị, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo ra những giá trị mới cho tổ chức.

Trong bối cảnh đó, bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về quản lý đổi mới sáng tạo cung cấp một khuôn khổ quốc tế quan trọng, giúp các tổ chức trong nước tiếp cận hoạt động đổi mới sáng tạo một cách bài bản, từ xây dựng định hướng, xác định cơ hội, quản lý ý tưởng đến triển khai các giải pháp và đánh giá kết quả.

Việc áp dụng các nguyên tắc và hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn ISO 56000 cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tích hợp hoạt động đổi mới sáng tạo với các hệ thống quản lý hiện có. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất và năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự nghe các chuyên gia trình bày tại hội nghị

Hội thảo có sự tham gia trình bày, trao đổi chuyên môn của 2 chuyên gia người Malaysia do Tổ chức APO mời, gồm ông Azim bin Pawanchik và Tiến sĩ Khoh Soo Beng. Các chuyên gia chia sẻ về tổng quan đổi mới sáng tạo, bộ tiêu chuẩn ISO 56000, kinh nghiệm quốc tế trong quản lý đổi mới sáng tạo và việc tích hợp với các hệ thống quản lý, chương trình cải tiến năng suất hiện có.

Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi chuyên môn và kết nối hợp tác giữa các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (5 và 6/11).